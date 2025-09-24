La Princesse Caroline remet les diplômes et insignes de l’IFSI et de l’IFAS

La marraine de l’institut a présidé la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes IFSI et IFAS au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Mardi 23 septembre, le Centre Hospitalier Princesse Grace a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes en présence de la Princesse Caroline de Hanovre, marraine de l’institut depuis sa création. L’événement a rassemblé Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-ministre des affaires sociales et de la santé, et Marie-Noëlle Gibelli, représentant le président du Conseil national. Caroline Rougaignon-Vernin, présidente du Conseil d’administration du CHPG et Benoîte Rousseau de Sevelinges, directrice de l’établissement, ont également assisté à cette cérémonie.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Le Prince Albert II annonce une levée de 73 millions de dollars pour ReOcean Fund

Deux promotions à l’honneur

Au total, 35 nouveaux professionnels de santé ont reçu leur diplôme des mains de la Princesse Caroline. La promotion « Brigitte Boconne-Pagès » 2022-2025 de l’IFSI compte 18 infirmiers fraîchement diplômés, tandis que 17 aides-soignants de la promotion 2024-2025 de l’IFAS ont également été mis à l’honneur. Les majors de promotion, Léa Mahut pour l’IFAS et Léana Devigny pour l’IFSI, ont pris la parole pour saluer « un métier profondément exigeant mais qui donne du sens ». Elles ont particulièrement insisté sur l’importance de la relation soignant-soigné et remercié l’équipe pédagogique dirigée par Josette Piazza-Cadiou.

Créé en 1929, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHPG affiche près d’un siècle d’excellence dans la formation des professionnels de santé. L’IFAS, fermé en 2000, a rouvert ses portes pour répondre aux besoins croissants en aides-soignants de la Principauté. Ces formations bénéficient d’un partenariat privilégié avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis et d’un effectif volontairement restreint permettant un accompagnement personnalisé des étudiants.