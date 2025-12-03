Le Prince Albert II découvre le robot chirurgical Rosa lors des 20 ans de l’IM2S

Le Souverain a visité l’institut monégasque de médecine et de chirurgie sportive équipé de ce système d’assistance robotique déjà éprouvé dans plusieurs établissements français.

L’IM2S a célébré jeudi 28 novembre son vingtième anniversaire en présence du Prince Albert II, marquant cette étape symbolique par la présentation de son nouveau robot chirurgical Rosa. Cette acquisition illustre la stratégie d’innovation technologique poursuivie par l’établissement depuis sa création.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Un robot éprouvé en France depuis 2019

Le système Rosa (Robotic Orthopedic Surgery Assistant), développé par l’entreprise française Zimmer Biomet Robotics et assemblé à Montpellier, est déjà déployé dans de nombreux établissements français depuis son lancement sur le marché en 2019. Des hôpitaux et cliniques de Versailles, Valenciennes, Colmar, Strasbourg ou encore Bretagne utilisent cette technologie pour assister leurs chirurgiens orthopédiques dans la pose de prothèses de genou.

Le dispositif combine un bras robotisé équipé de capteurs, une caméra et un système informatique permettant de créer une modélisation tridimensionnelle du genou opéré. Cette technologie offre une précision au dixième de millimètre, bien supérieure à celle de l’œil humain, pour positionner les implants en fonction de l’anatomie spécifique de chaque patient.

Lors de son intervention devant le Prince Albert II, le directeur de l’IM2S, Thierry Loirac, a présenté les axes d’évolution de l’établissement. Selon ses propres termes, la robotique et l’intelligence augmentée constitueront « les deux piliers de la médecine moderne de Monaco » pour les décennies à venir. Il a souligné que cette nouvelle orientation préfigure « la nouvelle ingénierie des établissements de santé privés et publics de Monaco pour les années à venir. »

Le robot n’effectue pas l’intervention lui-même mais assiste le chirurgien avec des données en temps réel et des conseils tout au long de l’opération. Il guide la pose de l’implant avec une précision millimétrique. La chirurgie assistée par robot permet également de réduire la durée d’hospitalisation.