La Princesse Stéphanie visite le Centre monégasque de Dépistage du CHPG

Cette visite a permis de valoriser le travail quotidien des équipes médicales engagées dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

La Princesse Stéphanie de Monaco s’est rendue au Centre monégasque de Dépistage situé au Centre Hospitalier Princesse Grace, accompagnée de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

La rencontre, placée sous le signe de l’écoute et de l’attention, a mis en lumière l’action essentielle des professionnels qui accueillent, dépistent et informent le public sur les IST. Le Dr Bruno Taillan, directeur du centre, a présenté à la Princesse Stéphanie les modalités de fonctionnement de cette structure qui garantit l’anonymat et la gratuité des dépistages.

Ces équipes médicales et paramédicales assurent une mission délicate qui nécessite à la fois compétence technique et qualités humaines. L’accueil bienveillant et sans jugement constitue un élément fondamental pour encourager les personnes à effectuer ces démarches de prévention, souvent entourées d’appréhension ou de stigmatisation.

Un partenariat renforcé

Le Centre monégasque de Dépistage propose des tests de dépistage du VIH, des hépatites et d’autres infections sexuellement transmissibles, dans le respect de la confidentialité et sans nécessité de prescription médicale. Cette accessibilité constitue un enjeu majeur de santé publique, permettant un diagnostic précoce et une prise en charge rapide des personnes infectées.

© Frédéric Nébinger

Cette visite renforce le lien indispensable entre le Centre monégasque de dépistage et Fight Aids Monaco, deux structures unies par une mission commune. L’association fondée par la Princesse Stéphanie en 2004 travaille en étroite collaboration avec les services hospitaliers pour promouvoir la prévention et lutter contre les discriminations liées au VIH et aux autres IST.