Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

La Princesse Stéphanie visite le Centre monégasque de Dépistage du CHPG

Par Estelle Imbert
Publié le 4 décembre 2025
2 minutes de lecture
princesse stephanie
La Principauté maintient une mobilisation constante contre le VIH et les IST © Frédéric Nébinger
Par Estelle Imbert
- 4 décembre 2025
2 minutes de lecture

Cette visite a permis de valoriser le travail quotidien des équipes médicales engagées dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

La Princesse Stéphanie de Monaco s’est rendue au Centre monégasque de Dépistage situé au Centre Hospitalier Princesse Grace, accompagnée de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

La rencontre, placée sous le signe de l’écoute et de l’attention, a mis en lumière l’action essentielle des professionnels qui accueillent, dépistent et informent le public sur les IST. Le Dr Bruno Taillan, directeur du centre, a présenté à la Princesse Stéphanie les modalités de fonctionnement de cette structure qui garantit l’anonymat et la gratuité des dépistages.

Ces équipes médicales et paramédicales assurent une mission délicate qui nécessite à la fois compétence technique et qualités humaines. L’accueil bienveillant et sans jugement constitue un élément fondamental pour encourager les personnes à effectuer ces démarches de prévention, souvent entourées d’appréhension ou de stigmatisation.

La Princesse Stéphanie a rendu hommage aux victimes du VIH au Musée Océanographique

Publicité »

Un partenariat renforcé

Le Centre monégasque de Dépistage propose des tests de dépistage du VIH, des hépatites et d’autres infections sexuellement transmissibles, dans le respect de la confidentialité et sans nécessité de prescription médicale. Cette accessibilité constitue un enjeu majeur de santé publique, permettant un diagnostic précoce et une prise en charge rapide des personnes infectées.

princesse stephanie
© Frédéric Nébinger

Cette visite renforce le lien indispensable entre le Centre monégasque de dépistage et Fight Aids Monaco, deux structures unies par une mission commune. L’association fondée par la Princesse Stéphanie en 2004 travaille en étroite collaboration avec les services hospitaliers pour promouvoir la prévention et lutter contre les discriminations liées au VIH et aux autres IST.