Le Prince Albert II et la Princesse Charlène remettent des colis de fête aux aînés

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont remis, dans les locaux de la Croix-Rouge monégasque, des colis de fête aux aînés de la Principauté © Frédéric Nebinger / Palais princier

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont lancé vendredi 14 novembre les festivités de la Fête Nationale en distribuant des cadeaux aux personnes âgées de la Principauté et des communes limitrophes.

Le couple Princier s’est rendu dans les locaux de la Croix-Rouge monégasque pour remettre des colis de fête aux aînés de la Principauté. Camille Gottlieb accompagnait le Souverain et la Princesse Charlène lors de cette distribution, incarnant la solidarité et la tradition qui unit la Famille Princière à l’organisation humanitaire.

Cette initiative marque traditionnellement le début des festivités de la Fête Nationale. Les colis gourmands composés de douceurs salées et sucrées ont été préparés pour apporter un moment de joie aux personnes âgées monégasques. L’atmosphère était empreinte d’émotion et de bienveillance lors de ces remises en main propre.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Découvrez le programme de la Fête nationale imaginé par la Mairie de Monaco

Une distribution étendue aux communes voisines

Au-delà des frontières de la Principauté, ces colis seront également distribués aux aînés des communes limitrophes. Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, La Turbie, Peille et Cap-d’Ail ont bénéficié de cette attention grâce à leurs services sociaux respectifs. Cette action s’inscrit dans les valeurs de générosité et d’unité qui caractérisent la Fête Nationale de Monaco. La Croix-Rouge monégasque joue un rôle central dans l’organisation de cette distribution annuelle, perpétuant une belle tradition de solidarité intergénérationnelle.

Comme chaque année, la Croix-Rouge monégasque tiendra sa séquence de remise de cadeaux le 12 décembre au Yacht-club de Monaco. L’événement s’adresse aux bénéficiaires de l’organisme humanitaire.