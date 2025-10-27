La braderie de la Croix-Rouge affiche complet en présence du Prince Albert II

Des centaines de visiteurs ont arpenté samedi 25 octobre les allées de la 21ème édition de cet événement caritatif incontournable, en présence du Prince Albert II.

La traditionnelle braderie de la Croix-Rouge monégasque a attiré samedi 25 octobre des centaines de visiteurs venus chiner des bonnes affaires. De 9 heures à 17h30, le chapiteau de Fontvieille proposait vêtements de luxe pour bébé, enfant, femme et homme, maroquinerie, accessoires de mode, matériel de puériculture, jouets, meubles, objets décoratifs et bijoux à petits prix. Le Prince Albert II a marqué de sa présence cette 21ème édition organisée depuis 2004.

© Direction de la communication – Charly Gallo

Deux cents bénévoles se sont mobilisés pour gérer les différents stands et assurer le bon déroulement de cette journée. L’entrée libre et gratuite a facilité l’accès à cet événement caritatif dont l’intégralité des recettes finance les projets de la Croix-Rouge monégasque dans les domaines de la santé, de l’action sociale, du secourisme et de la jeunesse.

© Direction de la communication – Charly Gallo

Animations et tombola pour toute la famille

Au-delà du shopping solidaire, la braderie a proposé de nombreuses activités. Un espace animation accueillait les enfants dès trois ans avec des ateliers ludiques sur les valeurs du mouvement international de la Croix-Rouge. Les jeunes visiteurs ont appris à passer un appel d’urgence, reconnaître les dangers quotidiens et réaliser des pansements. Coloriages, dessins à points, vidéos sur l’entraide et coin lecture complétaient l’offre.

Une tombola dotée de nombreux lots a fonctionné toute la journée. Les billets vendus deux euros au stand d’accueil permettaient de tenter sa chance lors du tirage au sort organisé vers 16h30. Les gagnants absents ont été contactés individuellement.

© Direction de la communication – Charly Gallo