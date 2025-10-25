La Vuelta 2026 : le parcours à Monaco dévoilé en présence du Prince Albert II

La présentation du parcours de la 81ème édition du Tour d’Espagne marque une étape décisive de l’histoire du sport en Principauté. La cérémonie, organisée ce samedi 25 octobre au One Monte-Carlo, a donné le coup d’envoi du grand départ qui se déroulera les 22 et 23 août 2026 dans les rues de Monaco.

C’est dans un magnifique écrin, au cœur du nouveau quartier innovant entre l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et la place du Casino, que le tracé du grand départ de la Vuelta a été présenté. Il partira des rues de la Principauté, dans 300 jours exactement. Un événement qui renforce le statut de Monaco comme capitale mondiale du sport en 2025.

Le Prince Albert II aux côtés de Jacky Ickx et Michel Boeri, président de l’ACM © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Un contre-la-montre inaugural

Pour l’occasion, le Prince Albert II a tenu à être aux côtés du Ministre d’État Christophe Mirmand, du Président délégué de la Société des Bains de Mer Stéphane Valeri et du directeur général de l’épreuve, Javier Guillen. Rien de mieux pour de nombreux cyclistes résidants en Principauté que se pédaler dans un endroit qui leur est familier. Comme cette année où le peloton était parti depuis l’étranger à Turin en Italie, l’un des trois Grands Tours de la saison va s’élancer cette fois-ci depuis la mythique place du Casino pour une arrivée sur le Port Hercule. Un contre-la-montre d’un peu moins de 10 kilomètres, dont le parcours ressemble presque à s’y méprendre à celui du mythique Grand Prix de Formule 1.

📍ℳ 𝓞 𝓝 𝓐 𝓒 𝓞🇲🇨🚲



💪🏼Stage 1 of #LaVuelta26 here we go! 🔥

➡️ Invidual time trial

➡️ 9.6 KM



💪🏼¡Etapa 1 de #LaVuelta26, allá vamos! 🔥

➡️ Contrarreloj individual

➡️ 9.6 KM pic.twitter.com/9AJPDjF1ta — La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2025

« C’est un parcours exigeant, pour les spécialistes. C’est une distance assez courte. Les grands coureurs du classement général ne vont pas spécialement faire la différence. On est au début d’un grand tour, donc je vois vraiment les grands spécialistes des chronos, des personnes qui sont habituées à être en position, être capables de prendre des risques et qui vont vraiment jouer la gagne et prendre tous les risques », a expliqué pour Monaco Tribune Nicolas Roche, ambassadeur de Monaco pour la Vuelta.

Nicolas Roche à la présentation des Parcours © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

« L’engagement de la Principauté dans le sport »

Cette première étape passera notamment par le boulevard des Moulins, la plage du Larvotto, le stade Louis-II, terre de sport emblématique situé dans le quartier de Fontvieille tout comme la Roseraie Princesse Grace, le parc paysager de quatre hectares créé en honneur de la mère du Prince Albert II. Le lendemain, la deuxième étape partira depuis le Palais Princier avant d’enchaîner par le Musée Océanographique, de descendre à nouveau sur le quai Albert Ier pour regagner la place du Casino pour ensuite poursuivre sa route en France.

Après le Giro en 1966, le Tour de France en 2009 et désormais la Vuelta l’été prochain, Monaco confirme son pouvoir d’attractivité dans toutes les disciplines. « Je pense que c’est ça n’est plus à démontrer maintenant. Mais le fait qu’on devienne la seule ville état à avoir accueilli le départ des trois grands Tours, je pense que c’est une belle satisfaction », a déclaré à Monaco Tribune le Souverain, dont l’État a été nommé capitale mondiale du sport en 2025. « C’est une illustration aussi de l’engagement de la Principauté dans le sport, non seulement au travers de grands événements, mais aussi de par les résultats de nos athlètes. Je crois que l’on peut dire que c’était une très belle année. Je pense qu’on a fait honneur à ce à ce titre de capitale mondiale du sport », a-t-il ajouté.

Le Prince Albert II à la tribune pour clôturer la cérémonie © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Il y a six semaines, c’est le Danois Jonas Vingegaard de la Team Visma Lease A Bike qui avait triomphé dans les rues de la capitale espagnole. Pour savoir qui revêtira le maillot rouge de leader à l’issue de la première étape, il faudra donc se rendre sur cette même ligne d’arrivée que celle des pilotes de Formule 1, premier passage d’une Vuelta qui s’annonce d’ores et déjà historique.