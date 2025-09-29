Le Prince Albert II visite des ruchers-écoles au Rwanda

Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien actif du Prince et de sa fondation aux actions de l’OFA © Franck Axel Nyabagabo

Le Prince Albert II a découvert un projet qui forme des femmes vulnérables à l’apiculture dans la région de Musanze au Rwanda.

Le vendredi 26 septembre, le Prince Albert II s’est rendu dans la région rwandaise pour découvrir le travail de l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA). Accompagné de Thierry Dufresne, qui a créé cette organisation, le Souverain a parcouru deux sites dédiés à l’enseignement de l’apiculture.

Des formations pour l’autonomie des femmes

Les installations visitées se trouvent au Foyer de Charité « Vierge des Pauvres » de Ruhondo et dans l’enceinte de l’établissement hôtelier One & Only, situé dans le Parc national des Volcans. Ces centres accueillent des femmes en difficulté économique et leur transmettent les techniques apicoles. La vente du miel produit leur permet de générer des revenus propres et de gagner en indépendance.

© Franck Axel Nyabagabo

Durant sa tournée, le Prince Albert II a conversé directement avec les participantes au programme. Les échanges ont porté sur les bénéfices concrets de cette initiative pour leur quotidien et leur avenir. La journée s’est clôturée par l’ouverture officielle d’un troisième rucher pédagogique à Ruhengeri.

Parallèlement à son action sociale, l’OFA conduit depuis 2022 des travaux scientifiques dans la forêt de Nyungwe. Les chercheurs analysent la propolis locale, cette substance résineuse fabriquée par les abeilles. Leurs études confirment ses qualités désinfectantes et sa capacité à combattre les champignons. Ces échantillons rwandais viennent compléter la banque de données internationale de l’observatoire.

© Franck Axel Nyabagabo

La Fondation Prince Albert II soutient financièrement ces différents volets du projet, qui allie protection environnementale et développement économique local.