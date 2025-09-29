Le Prince Albert II assiste aux premiers Mondiaux de cyclisme en Afrique

Le Prince Albert II s’est rendu à Kigali, samedi 27 octobre, pour les Championnats du Monde de Cyclisme sur Route, une première historique sur le continent africain.

Une édition historique au Rwanda

Fin septembre, les Championnats du Monde de Cyclisme sur Route se sont déroulés pour la première fois en Afrique, ce qui représente une avancée significative pour le cyclisme mondial. La capitale rwandaise a accueilli les épreuves élites féminines et masculines en présence de plusieurs personnalités internationales dont David Lappartient, président de l’UCI et Paul Kagame, président du Rwanda.

© SWpix – Carlos Takam Academy

Remise de médailles et départ officiel

Le samedi, le Prince Albert II a assisté à la cérémonie de l’épreuve féminine où il a été invité par l’UCI à remettre les médailles sur le podium. La Canadienne Magdeleine Vallières a décroché la médaille d’or, créant la surprise face aux favorites. Le lendemain, le Souverain a donné le départ de l’épreuve masculine à laquelle participait le coureur monégasque Victor Langellotti. Sur un parcours extrêmement exigeant de 267 kilomètres avec plus de 6 000 mètres de dénivelé positif, seuls 30 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée.

© SWpix – Carlos Takam Academy

Le Slovène Tadej Pogačar a dominé la course après une attaque à 104 kilomètres de l’arrivée, s’imposant en solitaire pour conserver son titre mondial. Le Prince Albert II a assisté à son sacre aux côtés du Président Kagame et de David Lappartient, avant de participer à la cérémonie protocolaire devant des milliers de spectateurs. Le Souverain a également assisté au lancement officiel de la Carlos Takam Academy à Kigali, centre dédié à la formation sportive et éducative de la jeunesse africaine. Cette académie, fondée par l’ancien champion de boxe Carlos Takam, proche de la Principauté, s’inscrit dans une démarche de développement du sport sur le continent.