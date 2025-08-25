Le Prince Albert II à Turin pour préparer le grand départ de La Vuelta 2026 à Monaco

En 2026, la Principauté aura l’honneur d’accueillir le Grand Départ de La Vuelta, le samedi 22 août 2026 © Stéphane Danna/Direction de la Communication

Le samedi 23 août, le Prince Albert II a officiellement donné le départ de La Vuelta 2025 depuis Turin, aux côtés du président de la région Piémont Alberto Cirio et du maire de la ville.

Le Souverain s’est montré satisfait de sa présence aux côtés de la délégation monégasque pour ce lancement. C’était sa première sortie officielle depuis ses congés d’été. Il était venu observer l’organisation d’un tel événement et prendre la mesure de l’ampleur logistique. Une mission de reconnaissance cruciale, puisque dans exactement un an, Monaco accueillera le grand départ de La Vuelta 2026.

Avant la cérémonie, le Prince Albert II avait tenu à saluer les coureurs sur la ligne de départ, notamment le Monégasque Victor Langellotti (INEOS Grenadiers) et Brandon Rivera, formé à l’Union Cycliste de Monaco. Langellotti, 30 ans, est d’ailleurs le seul représentant monégasque au départ de cette édition 2025.

© Stéphane Danna/Direction de la Communication

Une nouvelle génération de cyclistes bientôt formée à Monaco

Monaco se prépare à accueillir la mythique Vuelta

Le 22 août 2026, la Principauté vivra un moment historique avec l’arrivée du Tour d’Espagne, troisième Grand Tour du cyclisme mondial avec le Tour de France et le Giro d’Italia. Le 25 octobre aura lieu le dévoilement des tracés des étapes monégasques. En effet, les organisateurs ont prévu deux étapes : un contre-la-montre intra-muros avec rampe de lancement devant le Casino de Monte-Carlo, puis une seconde étape au départ du Palais Princier en direction de Manosque.

Christian Tornatore, Sir Gary Verity et Nicolas Roche © Stéphane Danna/Direction de la Communication

La veille du Grand Départ de cette édition 2025, Christian Tornatore, commissaire général de l’événement, Sir Gary Verity et Nicolas Roche, ambassadeur de l’occasion, avaient donné rendez-vous à la presse internationale.

© Stéphane Danna/ DC

Monaco avait déjà accueilli un Grand Départ en 2019 avec le Tour d’Italie. Auprès de Monaco Info, le Prince Albert II avait déclaré ce jour-là : « Nous avons déjà connu un grand départ en 2019 avec le Tour d’Italie, mais chaque événement est différent. C’est formidable de pouvoir vivre cet événement pour préparer ce grand départ de La Vuelta 2026 à Monaco. »