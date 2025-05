Une nouvelle génération de cyclistes bientôt formée à Monaco

Annoncée ce mercredi soir au Yacht Club, l’ouverture d’une académie monégasque dédiée au vélo s’inscrit dans la dynamique du Grand Départ de la Vuelta, qui aura lieu en Principauté en août 2026.

Le Prince Albert II et Sir Gary Verity, homme d’affaires britannique et résident monégasque, ont officialisé la création de ce centre de formation en présence de plusieurs acteurs du cyclisme international. L’établissement, qui portera le nom du souverain, ambitionne de former filles et garçons sur le modèle de l’AS Monaco et de viser l’excellence sportive.

Umberto Langellotti (FMC) : « À Monaco, nous avons des conditions idéales pour le cyclisme »

© Monaco Info

Avec ce nouveau projet, la Principauté renforce son ancrage dans l’univers du deux-roues. De nombreux professionnels ont déjà choisi Monaco comme lieu de résidence et d’entraînement, séduits par ses conditions géographiques et climatiques. La future académie viendra donc structurer une présence déjà forte, entre terrains d’entraînement, infrastructures et grands rendez-vous.

La Principauté accueille régulièrement des événements de haut niveau liés au vélo. Outre le Beking, elle a reçu la dernière étape du Tour de France en 2024. En 2026, elle deviendra la ville de départ de la 81e édition de la Vuelta.

