Beking Monaco 2024 : Le cyclisme au service de la solidarité

Le 24 novembre prochain, la Principauté s’apprête à vibrer au rythme du cyclisme lors de la 4e édition de Beking Monaco. Cet événement emblématique ne se limite pas à célébrer la passion du cyclisme, il met également en avant des causes caritatives tout en promouvant la mobilité durable.

Organisé par l’Association Beking, avec le soutien précieux de CMT et AWE Sport, Beking Monaco incarne un véritable mouvement, alliant sport et bienfaisance. Cette année, le public est convié à une journée riche en activités pour petits et grands, avec un village des fans, des courses palpitantes et de nombreuses surprises.

Claudia Morandini, cofondatrice de l’événement, déclare : « Nous sommes ravis de voir comment Beking a conquis le cœur des cyclistes et du public au fil des ans. Cet événement est devenu une voix pour des messages essentiels sur la société et l’environnement ».

Une journée éducative et festive

La journée sera rythmée par deux courses spectaculaires : un ProAm et un critérium professionnel, où des champions internationaux du cyclisme se mesureront. En parallèle, des activités éducatives sensibiliseront les participants à la sécurité routière et à la mobilité durable, faisant de cet événement un moment de partage et d’apprentissage.

Le village des fans sera un lieu de rencontre privilégié, où petits et grands pourront côtoyer leurs idoles et participer à des animations ludiques. « C’est une occasion unique de rassembler la communauté autour de valeurs communes, tout en s’amusant », ajoute Mme Morandini.

Une collecte de fonds et une ventes aux enchères caritatives

L’une des particularités de Beking Monaco est sa volonté de collecter des fonds pour soutenir des projets éducatifs et sportifs. La journée se clôturera par une vente aux enchères caritative, où des objets de valeur seront proposés aux enchérisseurs, au profit des actions menées par l’association. L’engagement des coureurs et des sponsors est crucial pour donner vie à cet événement et aux causes qu’il soutient.

Un avenir prometteur pour la compétition

Avec le succès croissant des éditions précédentes, Beking Monaco s’affirme comme un événement incontournable pour les passionnés de cyclisme et les familles. Le défi reste de continuer à faire grandir cet événement, afin de toucher encore plus de personnes et de faire passer des messages forts sur l’importance du sport dans notre société.

« Chaque année, nous espérons voir cette belle initiative prendre de l’ampleur et devenir un rendez-vous prisé par tous », conclut Claudia Morandini. Rendez-vous le 24 novembre à Monaco pour une journée où le cyclisme rime avec solidarité et engagement !

