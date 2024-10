Transition énergétique : Comment EVER Monaco 2024 compte réinventer la mobilité de demain

Le Prince Albert II au volant d'une Abarth 100% électrique lors de l'édition EVER Monaco 2023 © EVER Monaco

Les 13 et 14 novembre prochain, le Grimaldi Forum accueillera la 19e édition d’EVER Monaco, un événement phare dédié aux technologies écologiques et à la mobilité durable. Avec une programmation riche en innovations et une collaboration inédite avec l’AVERE E-Mobility Conference, cette année s’annonce exceptionnelle.

S.E.M. Bernard Fautrier, Président d’EVER Monaco, annonce avec enthousiasme le retour de l’événement au Grimaldi Forum, après trois ans à l’Espace Fontvieille. Cette édition sera marquée par un partenariat avec l’AVERE E-Mobility Conference, réunissant près de 300 acteurs européens de la mobilité propre. L’accent sera mis sur les innovations technologiques et les solutions écologiques qui transforment notre manière de nous déplacer.

Les visiteurs pourront explorer une trentaine de stands présentant des véhicules d’aujourd’hui et de demain, tout en participant à des tables rondes gratuites sur les enjeux de la mobilité durable. « Monaco est un leader en matière de mobilité électrique, avec 11% de son parc roulant constitué de véhicules branchables », souligne Anthony Dupont, Directeur Mobilité Électriques de la SMEG.

Édition 2023 © EVER Monaco

Des essais de véhicules 100% électriques

L’édition 2024 d’EVER Monaco promet également une expérience interactive grâce à l’espace Ride and Drive. Les participants pourront essayer des modèles emblématiques tels que le Porsche Macan Électrique, l’Alfa Romeo Junior 100% en avant-première, le Jeep Avenger, l’Audi Etron Q6 et Etron SG6, la toute nouvelle Abarth ou encore un modèle Devinci 100% français, fabriqué à Toulouse. « C’est une occasion unique de tester les technologies de demain sur les routes de Monaco », explique Stéphane Colmart, Directeur de Segond Automobiles.

Cette expérience immersive est conçue pour éveiller l’intérêt des visiteurs et leur permettre de découvrir de nouvelles formes de mobilité. « Nous voulons créer un espace où les innovations peuvent être vécues, pas seulement observées », ajoute M. Colmart.

Édition 2023 © EVER Monaco

Le Riviera Electric Challenge : Une compétition 100% verte

Cette année, le Riviera Electric Challenge célèbre sa 10e édition avec un parcours inversé. Les participants s’élanceront du Grimaldi Forum vers l’Italie à Dolceaqua et l’arrivée sera jugée au Château Grimaldi, dans la commune de Cagnes-sur-Mer, en France.

Alain Gaggero, Adjoint au Maire de Cagnes-sur-Mer et Délégué au Développement Durable, souligne que cet événement favorise l’échange et la convivialité entre utilisateurs de véhicules électriques. « L’objectif est de rouler le plus vertueusement possible, de consommer le moins possible. Nous allons mesurer la consommation des participants et promouvoir une conduite plus verte », déclare-t-il.

AVERE E-Mobility Conference : Un événement de référence

L’AVERE E-Mobility Conference, intégrée à l’événement, se concentre sur le développement des véhicules électriques et des technologies de mobilité durable. La conférence réunira des représentants de l’industrie, des chercheurs, des décideurs politiques et des startups, favorisant ainsi un échange d’expertises et de bonnes pratiques.

Avec des ateliers, des tables rondes et des conférences, les participants pourront explorer des sujets cruciaux tels que l’intégration des véhicules électriques dans les infrastructures urbaines, les avancées technologiques en matière de batteries, et les politiques nécessaires pour soutenir la transition vers une mobilité plus propre.

Lancement du European Startup Prize for Mobility : Un élan pour l’innovation

Le 13 novembre, EVER Monaco accueillera une cérémonie exceptionnelle : le lancement de la 6e édition de l’European Startup Prize for Mobility. Créé par l’ancienne eurodéputée Karima Delli, ce prix s’est rapidement imposé comme le plus grand écosystème d’innovation en mobilité en Europe.

Rassemblant des institutions de premier plan comme la Banque Européenne d’Investissement et des acteurs majeurs tels que MasterCard et Europcar Mobility Group, cet événement promet d’insuffler un nouvel élan à la transformation de la mobilité durable. En présence du Prince Albert II, cette initiative vise à stimuler l’émergence de solutions innovantes pour un avenir plus vert et plus connecté.

« Nous visons des solutions concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique tout en préparant l’avenir de la mobilité. Nous sommes ravis de voir Monaco devenir le point de départ pour des projets qui changeront notre manière de nous déplacer », conclut Karima Delli, soulignant l’importance de l’engagement collectif dans ce domaine crucial.

À Monaco, on se tourne vers l’avenir durable

Avec un programme ambitieux et une forte volonté de collaboration, EVER Monaco 2024 s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mobilité durable. La Principauté, fidèle à son engagement en faveur de l’environnement, montre la voie vers un avenir où technologies et écologie cohabitent harmonieusement.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir comment Monaco se positionne en tant que leader dans la transition énergétique !

Édition 2023 © EVER Monaco

Informations pratiques :

EVER Monaco est un événement ouvert à tous, particuliers, professionnels ou institutions. L’accès est gratuit, tout comme les activités proposées.

Lieu : Grimaldi Forum, le Centre International des Congrès de Monaco.

Activités : Essais de véhicules, tables rondes thématiques, animations.

Horaires d’ouverture : de 9h00 à 21h00 le mercredi 13 novembre / de 9h00 à 17h00 le jeudi 14 novembre.

Accès : Plusieurs parkings, lignes de bus, stations de vélos électriques (Monabike) et service d’autopartage (Mobee) à proximité.

Programme exact : https://ever-monaco.com/wp-content/uploads/2024/03/Programme-general-Ever-Aec-2024.pdf

