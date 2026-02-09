Le Prince Albert II distingue les médaillés olympiques de ski et snowboard

Le Prince Albert II a eu l’honneur de remettre les médailles de la descente hommes et du snowboard big air hommes © Christian Petersen/Getty Images - Palais Princier de Monaco

Le Prince Albert II a officié lors de deux cérémonies de remise de médailles ce samedi 7 février, récompensant les champions de ski alpin à Bormio et de snowboard à Livigno.

Membre du Comité international olympique depuis 1985, le Prince Albert II a poursuivi samedi sa participation aux Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026. Après avoir assisté à la cérémonie d’ouverture au stade San Siro de Milan vendredi soir, le Souverain s’est rendu dans deux sites de compétition alpins pour remettre les médailles aux lauréats de deux épreuves.

À Bormio, station située près des frontières suisse et autrichienne, le Prince Albert II a assisté à l’épreuve de descente masculine en ski alpin sur la légendaire piste du Stelvio. Il a ensuite remis les médailles au Suisse Franjo von Allmen, vainqueur de l’épreuve, ainsi qu’aux Italiens Giovanni Franzoni (argent) et Dominik Paris (bronze), offrant au pays hôte un double podium en ski alpin.

Le Prince Albert II s’est ensuite déplacé à Livigno, à une trentaine de kilomètres de Bormio, pour la finale du big air masculin en snowboard. Cette discipline spectaculaire, également appelée grand saut, oppose les athlètes sur un tremplin géant où ils réalisent des figures acrobatiques. Le Japon a dominé l’épreuve avec Kira Kimura et Ryoma Kimata sur les deux premières marches du podium, le Chinois Su Yiming complétant le trio gagnant avec le bronze.

Le Prince Albert II entretient des liens étroits avec le mouvement olympique. Ancien athlète lui-même, il a représenté Monaco lors de cinq éditions des Jeux d’hiver en bobsleigh. Sa présence à Milano Cortina 2026 s’inscrit dans la continuité de son engagement au sein du CIO, où il siège depuis près de quarante ans, et de sa mission de promotion des valeurs sportives.

Le Souverain avait participé en début de semaine à la 145e session du Comité international olympique organisée à Milan avant l’ouverture officielle de ces 25es Jeux Olympiques d’hiver, qui se déroulent sur plusieurs sites du nord de l’Italie.