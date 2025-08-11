Le Monégasque Victor Langellotti signe un exploit au Tour de Pologne

Le cycliste monégasque inscrit son nom dans l’histoire en devenant le premier représentant de la Principauté à remporter une étape sur le circuit World Tour.

Victor Langellotti a signé samedi l’une des performances les plus marquantes de sa carrière en remportant l’étape-reine du Tour de Pologne à Bukowina Tatrzańska. Le Monégasque de 30 ans a livré un final spectaculaire pour devancer l’Américain Brandon McNulty, pourtant en fuite dans les derniers mètres.

L’exploit prend une dimension particulière : auteur d’un sprint brutal et interminable, Langellotti s’est dressé sur les pédales à 400 mètres et ne s’est plus rassis jusqu’à la ligne pour boucher le trou et dépasser un McNulty à bout de force. Le Le grimpeur monégasque d’Ineos Grenadiers signe ainsi la troisième victoire de sa carrière et surtout son premier succès au niveau World Tour, ce qui fait de lui le premier cycliste monégasque à s’imposer à ce niveau.

Qu'est-ce que tu viens de nous faire, Victor Langellotti ? 🤯 pic.twitter.com/FkjeA5lbAI — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 9, 2025

Le maillot jaune, un rêve de courte durée

Grâce à cette victoire d’étape, Langellotti s’est emparé du maillot de leader avec dix secondes d’avance sur McNulty avant le contre-la-montre final du dimanche. Une première place au classement général qui a été de courte durée pour le Monégasque, qui ne possède pas le profil du spécialiste du chrono.

Dimanche, lors de l’épreuve contre-la-montre de 12,5 kilomètres autour de Wieliczka, Langellotti n’a pu résister à la démonstration de force de McNulty. Classé seulement 24e de l’étape, le grimpeur monégasque a terminé cinquième du classement général final signant une excellente compétition.

L’aboutissement d’une progression remarquable

Cette performance s’inscrit parfaitement dans la trajectoire ascendante du coureur originaire du Rocher. En juin dernier, Langellotti avait déjà marqué les esprits en décrochant la deuxième place du Tour de Norvège, son premier podium sur une course par étapes. Ce résultat avait considérablement amélioré son classement UCI et renforcé sa confiance.

L’exploit de Bukowina Tatrzańska confirme l’adaptation réussie du grimpeur à sa nouvelle équipe britannique et valide son évolution vers un style de course plus offensif. Pour la Principauté de Monaco, cette victoire d’étape World Tour constitue une première historique qui inscrit définitivement Victor Langellotti dans les annales du cyclisme monégasque.