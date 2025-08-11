Монегасский велогонщик вошёл в историю, став первым представителем Княжества, выигравшим этап на трассе Мирового тура.

Виктор Ланджеллотти в субботу продемонстрировал одно из самых впечатляющих выступлений в своей карьере, выиграв королевский этап Тура Польши в Буковине-Татшаньской. 30-летний монегаск продемонстрировал впечатляющий результат, опередив американца Брэндона Макналти, пытавшегося улизнуть на последних метрах.

Его подвиг приобретает особое измерение: автор жёстокого и бесконечного спринта, Ланджеллотти встал на педали за 400 метров и не сел до самого финиша, чтобы сократить отставание и обогнать Макналти, который к тому моменту был уже изрядно измотан. Таким образом, монегасский горняк из Ineos Grenadiers одержал третью победу в своей карьере и, прежде всего, свой первый успех на Мировом туре, что делает его первым монегасским велогонщиком, победившим на таком уровне.

Жёлтая майка – недолговечная мечта

Одержав победу на этапе, Ланджеллотти получил майку лидера, опередив Макналти на десять секунд перед финальной гонкой на время в воскресенье. Первое место в общей классификации оставалось у монегаска недолго, так как у него нет задатков специалиста в гонках на время.

В воскресенье во время 12,5-километровой гонки на время вокруг Велички Ланджеллотти не смог устоять перед демонстрацией силы Макналти. Заняв лишь 24-е место на этапе, в итоговой общей классификации монегасский горняк поднялся на пятое место, показав превосходное выступление.

Кульминация замечательного прогресса

Этот результат идеально вписывается в траекторию восхождения гонщика со Скалы. В июне прошлого года Ланджеллотти уже произвёл впечатление, заняв второе место на Туре Норвегии, что стало его первым подиумом в многодневной гонке. Этот результат значительно улучшил его рейтинг UCI и придал ему уверенности.

Фурор в Буковине-Татшаньской подтверждает успешную адаптацию горняка в новой британской команде и свидетельствует о его переходе к более агрессивному стилю гонок. Для Княжества Монако эта победа на этапе Мирового тура стала первой в истории и окончательно вписала Виктора Ланджеллотти в анналы монакского велоспорта.