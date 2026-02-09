Le Prince Albert II salue le courage d’Arnaud Alessandria après sa descente olympique

Six mois après une double opération pour hernies discales, le skieur monégasque a terminé l’épreuve de descente à Bormio samedi.

Interrogé sur la performance d’Arnaud Alessandria lors de la descente masculine disputée samedi sur la mythique piste du Stelvio à Bormio, le Prince Albert II n’a pas caché sa fierté : « Arnaud a livré une belle descente », saluant le parcours du skieur monégasque malgré une déception compréhensible face aux conditions favorables du jour. Le Souverain a toutefois rappelé le contexte particulier de cette participation olympique : « Il faut aussi se rappeler où il se trouvait il y a seulement six mois. Il était en pleine convalescence après une intervention lourde, avec deux opérations pour des hernies discales ». Pour le Prince Albert II, revenir à ce niveau de compétition dans ces conditions constitue une performance en soi.

Des encouragements tournés vers l’avenir

À l’arrivée de la course, le Prince Albert II a adressé des mots de soutien au skieur tricolore. « L’essentiel est d’accompagner l’athlète au mieux dans ces moments-là, de continuer à l’encourager et à regarder vers la suite », a-t-il expliqué, soulignant l’exigence physique de la piste du Stelvio où « tous les concurrents étaient très éprouvés à l’arrivée ». Il s’est montré optimiste pour la suite de la compétition : « Compte tenu de tout ce qu’Arnaud a traversé ces dernières années, il a très bien représenté la Principauté. Je suis convaincu qu’il peut signer un très bon résultat en super-G », l’épreuve prévue mercredi.

Le skieur alpin est l’unique représentant de la Principauté lors des Jeux olympiques d’hiver © Manuel Vitali / Direction de la Communication

L’expérience olympique vue par un ancien athlète

Ancien bobeur ayant participé à cinq éditions des Jeux d’hiver, le Prince Albert II a également partagé sa vision de l’expérience olympique. « Ce sont des moments absolument uniques et extraordinaires », a-t-il confié. « Arnaud a déjà participé à deux Jeux, il sait à quoi s’attendre. Il faut parvenir à relativiser, à se concentrer, parfois même à s’isoler un peu. »

Le Prince Albert II a évoqué ses propres souvenirs d’athlète, notamment l’honneur d’avoir été porte-drapeau monégasque, « un moment absolument d’exception ». Désormais membre du Comité international olympique depuis 1985, il continue de vivre ces Jeux avec la même passion, « en tant que dirigeant » cette fois, dans « une ambiance unique, faite de rencontres, d’échanges et de convivialité autour des valeurs du sport ». Arnaud Alessandria disputera mercredi l’épreuve du super-G avec le soutien et la confiance du Prince Albert II.