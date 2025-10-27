Le Prince Albert II à vélo sur le tracé du contre-la-montre de La Vuelta 2026

Le Souverain a parcouru à vélo les 9,6 kilomètres du parcours qui donnera le coup d’envoi du Tour d’Espagne le 22 août prochain, aux côtés des organisateurs et de plusieurs coureurs professionnels.

Au lendemain de la présentation officielle des étapes monégasques, le Prince Albert II a pris son vélo pour tester le tracé du contre-la-montre individuel. Javier Guillén, directeur général de La Vuelta, Sir Gary Verity, Nicolas Roche, ambassadeur de l’épreuve et les coureurs professionnels Hugo Houle, Matteo Trentin, Steven Kruijswijk et Nicolas Vinokourov l’accompagnaient dans cette sortie matinale.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Le parcours de 9,6 kilomètres serpente entièrement dans les rues de la Principauté. Départ depuis la place du Casino, passage par le quartier des Moulins, le virage du Fairmont, le Larvotto, le port Hercule, le port de Fontvieille, le chapiteau du Cirque et le Stade Louis II avant de franchir la ligne d’arrivée du Grand Prix de Formule 1.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Monaco rejoint un club très fermé

Avec ce grand départ prévu le 22 août 2026, Monaco entre dans l’histoire du cyclisme. La Principauté devient la seule ville-État au monde à avoir accueilli le départ des trois Grands Tours : le Giro en 1966, le Tour de France en 2009 et désormais La Vuelta.

Le programme s’étalera sur quatre jours. La présentation des équipes se déroulera le jeudi 20 août. Le contre-la-montre individuel lancera officiellement la course le samedi 22 août. Le dimanche 23 août, un départ d’étape sera donné depuis la place du Palais Princier. Du 20 au 23 août 2026, la Principauté vivra au rythme du peloton espagnol à travers ses rues emblématiques.