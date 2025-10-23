La Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons pour Gaza

L’organisation humanitaire mobilise ses ressources face à l’ampleur des besoins sur place, alors qu’un accord récent ouvre la voie à l’acheminement de l’aide.

La récente libération d’otages israéliens et de détenus palestiniens marque un tournant dans les négociations. Mais sur le terrain, les chiffres témoignent d’une catastrophe humanitaire majeure. Près de deux millions de personnes ont été déplacées depuis l’escalade du conflit. Le bilan s’alourdit avec plus de 60 000 morts et 150 000 blessés, dont des secouristes du Magen David Adom et du Croissant-Rouge palestinien. Actuellement, 2,3 millions de personnes restent dans un état de grande vulnérabilité.

La Croix-Rouge monégasque a déjà apporté un soutien financier à Israël et à la Palestine. Elle renouvelle aujourd’hui son engagement pour Gaza en lançant une campagne de collecte de fonds.

La Croix Rouge de Monaco lance un appel aux dons pour soutenir Mayotte

Des projets déjà en cours sur le terrain

Depuis juillet 2024, l’organisation intervient en Cisjordanie aux côtés de la Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge palestinien. Ce programme vise à renforcer les capacités de réponse d’urgence : équipement en ambulances et postes de secours, formation de formateurs et création de manuels de premiers secours destinés à la population locale.

Les dons collectés soutiendront notamment l’hôpital de campagne du CICR à Rafah. Depuis octobre 2023, cette structure a assuré plus de 80 000 consultations médicales, 408 accouchements et 3 400 interventions chirurgicales.

Pour vous associer au geste de la Croix-Rouge monégasque, vous pouvez faire un don :