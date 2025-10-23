Découvrir Monaco
Brève

La Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons pour Gaza

Par Estelle Imbert
Publié le 23 octobre 2025
1 minute de lecture
Gaza Croix rouge monégasque
La Croix Rouge Monégasque renouvelle aujourd'hui son action en faveur de Gaza © CICR
Par Estelle Imbert
- 23 octobre 2025
1 minute de lecture

L’organisation humanitaire mobilise ses ressources face à l’ampleur des besoins sur place, alors qu’un accord récent ouvre la voie à l’acheminement de l’aide.

La récente libération d’otages israéliens et de détenus palestiniens marque un tournant dans les négociations. Mais sur le terrain, les chiffres témoignent d’une catastrophe humanitaire majeure. Près de deux millions de personnes ont été déplacées depuis l’escalade du conflit. Le bilan s’alourdit avec plus de 60 000 morts et 150 000 blessés, dont des secouristes du Magen David Adom et du Croissant-Rouge palestinien. Actuellement, 2,3 millions de personnes restent dans un état de grande vulnérabilité.

La Croix-Rouge monégasque a déjà apporté un soutien financier à Israël et à la Palestine. Elle renouvelle aujourd’hui son engagement pour Gaza en lançant une campagne de collecte de fonds.

Des projets déjà en cours sur le terrain

Depuis juillet 2024, l’organisation intervient en Cisjordanie aux côtés de la Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge palestinien. Ce programme vise à renforcer les capacités de réponse d’urgence : équipement en ambulances et postes de secours, formation de formateurs et création de manuels de premiers secours destinés à la population locale.

Les dons collectés soutiendront notamment l’hôpital de campagne du CICR à Rafah. Depuis octobre 2023, cette structure a assuré plus de 80 000 consultations médicales, 408 accouchements et 3 400 interventions chirurgicales.

Pour vous associer au geste de la Croix-Rouge monégasque, vous pouvez faire un don :

  • Sur www.croix-rouge.mc/faire-un-don/
  • Par chèque bancaire (à l’ordre de la Croix-Rouge monégasque-Gaza)
  • En espèces à déposer au siège de la Croix-Rouge monégasque au 27 bd de Suisse, 98000 Monaco
  • Par virement bancaire (RIB disponible sur le site web)