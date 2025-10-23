Про Монако
Красный Крест Монако объявляет сбор пожертвований в поддержку Газы

Опубликовано 23 октября 2025
Газа Красный Крест Монако
Красный Крест Монако вновь активизирует свою гуманитарную деятельность в пользу мирного населения Газы © Международный комитет Красного Креста
Автор: Estelle Imbert
- 23 октября 2025

В ответ на растущие гуманитарные нужды Красный Крест Монако мобилизует все свои ресурсы, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Освобождение израильских заложников и палестинских заключённых стало важным шагом на пути к переговорам. Тем не менее, гуманитарный кризис продолжает углубляться. С момента обострения конфликта почти два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Число погибших превысило 60 000 человек, более 150 000 получили ранения, среди них — сотрудники служб спасения «Красного щита Давида» (Magen David Adom) и Палестинского Красного Полумесяца. В общей сложности 2,3 миллиона жителей Газы оказались в крайне уязвимом положении.

Красный Крест Монако уже ранее предоставлял финансовую помощь как Израилю, так и Палестине. Сегодня организация вновь подтверждает свою солидарность с гражданским населением Газы, объявляя о начале кампании по сбору средств.

Мировая премьера в Монако: врачи Кардиоторакального центра спасли 20-летнего пациента из Черногории благодаря уникальной операции на сердце

Проекты, уже реализуемые на местах

С июля 2024 года Красный Крест Монако ведёт работу на Западном берегу в сотрудничестве с Французским Красным Крестом и Палестинским Красным Полумесяцем. Программа направлена на укрепление системы экстренного реагирования: оснащение машин скорой помощи и пунктов первой медицинской помощи, подготовку инструкторов и создание методических руководств по оказанию первой помощи для местных жителей.

Собранные пожертвования будут направлены, в частности, на поддержку полевого госпиталя Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рафахе. С октября 2023 года там проведено более 80 000 медицинских консультаций, 408 родовспоможений и 3 400 хирургических операций.

Как присоединиться к инициативе Монегасского Красного Креста:

  • Вы можете сделать пожертвование на сайте www.croix-rouge.mc/faire-un-don/
  • Банковским чеком (на имя Croix-Rouge monégasque-Gaza)
  • Наличными в штаб-квартире Монегасского Красного Креста по адресу: 27 bd de Suisse, 98000 Monaco
  • Банковским переводом (реквизиты указаны на сайте)