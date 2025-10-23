Красный Крест Монако объявляет сбор пожертвований в поддержку Газы

В ответ на растущие гуманитарные нужды Красный Крест Монако мобилизует все свои ресурсы, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Освобождение израильских заложников и палестинских заключённых стало важным шагом на пути к переговорам. Тем не менее, гуманитарный кризис продолжает углубляться. С момента обострения конфликта почти два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Число погибших превысило 60 000 человек, более 150 000 получили ранения, среди них — сотрудники служб спасения «Красного щита Давида» (Magen David Adom) и Палестинского Красного Полумесяца. В общей сложности 2,3 миллиона жителей Газы оказались в крайне уязвимом положении.

Красный Крест Монако уже ранее предоставлял финансовую помощь как Израилю, так и Палестине. Сегодня организация вновь подтверждает свою солидарность с гражданским населением Газы, объявляя о начале кампании по сбору средств.

Проекты, уже реализуемые на местах

С июля 2024 года Красный Крест Монако ведёт работу на Западном берегу в сотрудничестве с Французским Красным Крестом и Палестинским Красным Полумесяцем. Программа направлена на укрепление системы экстренного реагирования: оснащение машин скорой помощи и пунктов первой медицинской помощи, подготовку инструкторов и создание методических руководств по оказанию первой помощи для местных жителей.

Собранные пожертвования будут направлены, в частности, на поддержку полевого госпиталя Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рафахе. С октября 2023 года там проведено более 80 000 медицинских консультаций, 408 родовспоможений и 3 400 хирургических операций.

Как присоединиться к инициативе Монегасского Красного Креста: