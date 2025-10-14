Мировая премьера в Монако: врачи Кардиоторакального центра спасли 20-летнего пациента из Черногории благодаря уникальной операции на сердце

Благодаря уникальной операции, проведённой в рамках гуманитарного партнёрства между Монегасской ассоциацией Суверенного Мальтийского ордена и Кардиоторакальным центром Монако, врачи смогли спасти жизнь 20-летнего Андрии из Черногории.

25 сентября команды Центра совершили настоящий медицинский прорыв. Андрия страдал от тяжёлой врождённой болезни сердца, которая серьёзно подорвала его здоровье. После долгих обсуждений специалисты приняли решение о сложнейшем и рискованном хирургическом вмешательстве.

Детский кардиохирург, профессор Рене Претр и детский кардиолог Сильви Ди Филиппо при участии кардиохирурга Армана Экера провели операцию, не имеющую аналогов. В ходе вмешательства они одновременно устранили две тяжёлые патологии сердца: врождённый порок правого сердца и сердечную недостаточность левого, выполнив реконструкцию левого желудочка. Такое сочетание хирургических действий до сих пор нигде в мире не проводилось, что делает операцию, выполненную в Монако, настоящей мировой премьерой.

Четверть века гуманитарной миссии

Этот медицинский успех стал результатом долгого и плодотворного партнёрства, которое продолжается уже двадцать пять лет. Монегасская ассоциация Суверенного Мальтийского ордена, возглавляемая Жаном Керватом, Кардиоторакальный центр Монако под руководством Ги Нерво и Ассоциация исследований и научных разработок CCM во главе с доктором Филиппо Чиваиа объединили усилия, чтобы развивать гуманитарные хирургические проекты и помогать тем, кто в этом больше всего нуждается.

Благодаря этой поддержке, являющейся частью прочной монегасской традиции благотворительности, Андрия сегодня может с надеждой смотреть в будущее и наслаждаться жизнью, качество которой значительно улучшилось.