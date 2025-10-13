Le Centre Cardio-Thoracique de Monaco réalise une première mondiale sur un jeune Monténégrin

Une intervention chirurgicale complexe a été effectuée sur un jeune patient de 20 ans originaire du Monténégro © Cardio-Thoracic Centre of Monaco

Une intervention chirurgicale inédite a permis de sauver Andrija, 20 ans, grâce à un partenariat humanitaire unissant l’Association Monégasque de l’Ordre Souverain de Malte et le Centre Cardio-Thoracique de Monaco.

Le 25 septembre dernier, les équipes du Centre Cardio-Thoracique de Monaco ont accompli un exploit médical. Andrija, un jeune homme de vingt ans originaire du Monténégro, souffrait d’une grave cardiopathie congénitale qui avait considérablement affaibli son état de santé. Après une concertation approfondie, l’équipe médico-chirurgicale a décidé de tenter une intervention audacieuse.

Les professeurs René Prêtre, chirurgien cardiaque pédiatrique, et Sylvie Di Filippo, cardiologue pédiatrique, accompagnés du docteur Armand Eker, chirurgien cardiaque, ont réalisé une opération d’une complexité rare. L’intervention a traité simultanément deux pathologies cardiaques sévères : la correction d’une malformation congénitale résiduelle du cœur droit et le traitement d’une insuffisance cardiaque du cœur gauche, avec reconstruction du ventricule gauche. Cette combinaison chirurgicale n’avait jamais été effectuée auparavant, faisant de cette opération une première mondiale réalisée en Principauté.

Journée internationale de la Fille : la Mairie de Monaco engagée pour l’égalité des genres et le bien-être des jeunes filles

Vingt-cinq ans d’engagement humanitaire

Cette prouesse médicale s’inscrit dans le cadre d’un partenariat durable initié il y a vingt-cinq ans. L’Association Monégasque de l’Ordre Souverain de Malte, présidée par Jean Kerwat, le Centre Cardio-Thoracique de Monaco, dirigé par Guy Nervo, et l’Association d’Études et de Recherche du CCM, sous la présidence du docteur Filippo Civaia, unissent leurs forces dans le domaine des interventions chirurgicales humanitaires.

Grâce à ce soutien fidèle à la tradition caritative monégasque, le jeune Andrija peut aujourd’hui envisager l’avenir avec une qualité de vie considérablement améliorée.