Journée internationale de la Fille : la Mairie de Monaco engagée pour l’égalité des genres et le bien-être des jeunes filles

Les témoignages seront visibles dans le hall de la mairie jusqu'au 13 octobre © Mairie de Monaco

La Principauté déploie de initiatives à l’approche de la Journée Internationale de la Fille, ce samedi 11 octobre.

Réunis dans le hall de la mairie de Monaco, Georges Marsan, maire de Monaco, accompagné de Chloé Boscagli, adjointe chargée de la Jeunesse et de la Parité, ainsi que de Céline Cottalorda, Déléguée Interministérielle pour les Droits des Femmes, ont dévoilé ce jeudi matin une exposition rassemblant les témoignages de 18 enfants âgés de 6 à 12 ans. Ces jeunes du Mini-Club y partagent leur vision de l’égalité entre filles et garçons, fruit d’un atelier mené conjointement par la municipalité et le Comité pour la Promotion et la Protection des Droits des Femmes. Visible dans le hall de la Mairie jusqu’au 13 octobre, cette initiative marque sa troisième édition consécutive.

© Mairie de Monaco

Des distributeurs de protections périodiques gratuits

L’événement a également permis d’annoncer une mesure inédite : l’installation progressive de distributeurs gratuits de protections périodiques dans les sites communaux fréquentés par les jeunes. Cette décision fait suite à l’expérience positive menée depuis 2022 au Pavillon Bosio, où des distributeurs avaient été installés à la demande des étudiants.

Le projet, développé en partenariat avec l’association She Can He Can dirigée par Vibeke Thomsen, vise à briser les tabous autour des menstruations. Il a d’ailleurs reçu une reconnaissance internationale avec un prix du « Better Futures Fund » de la FIA Formule E.

À travers ces initiatives, la municipalité monégasque réaffirme sa volonté d’écouter les préoccupations des jeunes et de les transformer en actions tangibles, dans l’esprit de la Journée Internationale de la Fille promue par l’ONU.