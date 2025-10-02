Octobre Rose : le CHPG recommande le dépistage précoce et l’autopalpation

Octobre rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche © Centre Hospitalier Princesse Grace

Le CHPG a lancé, ce mercredi 1er octobre, sa campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein.

Monaco s’engage dans Octobre Rose, campagne internationale dédiée à la lutte contre le cancer du sein, pathologie la plus répandue chez les femmes et responsable du plus grand nombre de décès. « Le dépistage précoce est crucial dans la prise en charge du cancer du sein. Pensez à vous autopalper régulièrement, prenez rendez-vous avec votre gynécologue et/ou pour une mammographie de contrôle », indique le CHPG.

À partir de 50 ans, une mammographie bisannuelle est recommandée, cet examen permettant de révéler des tumeurs parfois indétectables par simple palpation.

© Centre Hospitalier Princesse Grace



Octobre Rose : le CHPG répond à vos questions

Un suivi médical annuel est conseillé dès 25 ans auprès d’un médecin traitant ou d’un gynécologue. Les principaux facteurs de risque identifiés incluent l’âge, le surpoids, la consommation d’alcool et de tabac, les antécédents personnels et familiaux, ainsi que les facteurs génétiques.

Détecter un cancer précocement augmente considérablement les chances de guérison et permet des traitements moins agressifs. Le CHPG reste joignable au (+377) 97 98 99 00 pour toute information complémentaire.