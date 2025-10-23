La Croce Rossa monegasca lancia un appello alle donazioni per Gaza

L’organizzazione umanitaria mobilita le proprie risorse di fronte alla situazione straziante sulla striscia di Gaza, mentre un recente accordo apre la strada all’invio degli aiuti.

La recente liberazione di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi segna una svolta nei negoziati. Ma sul campo, i numeri testimoniano una catastrofe umanitaria di proporzioni enormi. Quasi due milioni di persone sono state sfollate dall’inizio dell’escalation del conflitto. Il bilancio è sempre più grave: oltre 60.000 morti e 150.000 feriti, tra cui anche soccorritori del Magen David Adom e della Mezzaluna Rossa palestinese. Attualmente, 2,3 milioni di persone vivono in condizioni di estrema vulnerabilità.

La Croce Rossa monegasca ha già fornito un sostegno finanziario alla Palestina e a Israele, e oggi rinnova il proprio impegno per Gaza lanciando una nuova campagna di raccolta fondi.

Monaco riconosce ufficialmente la Palestina: il Principe Alberto II chiede una soluzione a due Stati all’ONU

Progetti già attivi sul territorio

Dal luglio 2024, l’organizzazione opera in Cisgiordania insieme alla Croce Rossa francese e alla Mezzaluna Rossa palestinese. Il programma mira a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze, attraverso la fornitura di ambulanze e postazioni di soccorso, la formazione di formatori e la creazione di manuali di primo soccorso destinati alla popolazione locale.

Le donazioni raccolte serviranno in particolare a sostenere l’ospedale da campo del CICR a Rafah. Dal mese di ottobre 2023, questa struttura ha garantito oltre 80.000 visite mediche, 408 parti e 3.400 interventi chirurgici.

Per partecipare all’iniziativa della Croce Rossa monegasca, è possibile fare una donazione: