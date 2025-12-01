Marcel Ravin décoré de l’Ordre du Mérite agricole en présence du Prince Albert II

Cet Ordre récompense les femmes et les hommes ayant rendu des services marquants à l'agriculture © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Le chef étoilé a reçu cette distinction française le 20 novembre pour son engagement en faveur des producteurs et des circuits courts.

Une nouvelle reconnaissance est venue s’ajouter au palmarès déjà impressionnant du chef Marcel Ravin. Le 20 novembre dernier, l’ambassadeur de France à Monaco, Jean d’Haussonville, lui a remis l’Ordre du Mérite agricole lors d’une cérémonie organisée en présence du Prince Albert II et de plusieurs personnalités officielles de la Principauté.

Un engagement au quotidien

L’Ordre du Mérite agricole distingue depuis sa création les personnalités ayant apporté une contribution significative au monde agricole français. En recevant le grade de Chevalier, Marcel Ravin rejoint ainsi les rangs d’une institution qui valorise le lien entre gastronomie d’excellence et respect du travail de la terre. Cette récompense intervient dans un parcours déjà jalonné d’honneurs.

Le chef, titulaire de la Légion d’Honneur depuis 2017, dirige deux établissements étoilés au sein du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer : le Blue Bay Marcel Ravin, doublement étoilé au Guide Michelin et récemment intégré aux prestigieuses « Grandes Tables du Monde » en 2024, et le restaurant Elsa, distingué d’une étoile.

Lors de la cérémonie, Jean d’Haussonville a souligné que les établissements dirigés par Marcel Ravin redonnent du sens à l’agriculture française en imposant des standards de qualité élevés qui poussent les producteurs à se dépasser continuellement. Cette philosophie se traduit par des choix opérationnels précis au sein des restaurants du groupe monégasque.

Le recours systématique aux circuits courts s’appuie notamment sur le potager du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et sur les productions du Domaine d’Agerbol. La saisonnalité guide également les cartes, tandis qu’une attention particulière est portée aux produits de la mer et aux pratiques de pêche durables.