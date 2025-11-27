Les cinq épices indispensables en cuisine selon une experte mentonnaise

Curcuma, cumin, poivre noir, paprika et herbes de Provence : Caroline Jacquenod qui tient La Palette aux Épices aux Halles de Menton depuis 2011, dévoile sa sélection d’épices essentielles et ses conseils pour bien les utiliser.

« Les cinq épices que je considère comme essentielles dans notre cuisine sont polyvalentes et peuvent être utilisées aussi bien avec de la viande, du poisson ou des légumes », explique Caroline. Sa sélection repose sur un critère simple : ces épices doivent pouvoir s’adapter tant à la cuisine européenne qu’orientale, en marinade comme à la cuisson.

Le curcuma

Également appelé safran des Indes, le curcuma est un rhizome reconnu pour ses propriétés tinctoriales. Il permet de colorer naturellement le riz, les soupes et les légumes d’une teinte jaune intense mais douce. « Cette épice économique constitue une alternative au safran pur, extrait de la fleur de crocus », précise la commerçante. Si le safran reste l’épice de référence pour la paella ou le risotto avec sa couleur ocre à rouge et son intensité aromatique supérieure, son prix nettement plus élevé fait du curcuma une option accessible au quotidien.

© La Palette aux épices



Le cumin

Épice orientale au goût prononcé et à la teinte verte, le cumin relève de nombreux plats variés. Il s’utilise notamment dans le couscous, les courgettes, la ratatouille ou sur des viandes grillées. « Il sert souvent d’alternative au sel », annonce Caroline. Cette épice est une option intéressante pour réduire sa consommation de sodium.

Le poivre noir

Incontournable sur toutes les tables, le poivre noir sublime les mets grâce à son pouvoir d’exhausteur de goût. « Selon son pays d’origine, il offre une palette de saveurs très intéressante pour le palais, pouvant être plus ou moins intense ou aromatique. »

Le paprika

Cette poudre obtenue à partir de poivrons orange ou rouges séchés est originaire de Hongrie. Le paprika se décline en différentes variétés : doux, mi-fort ou fumé. On l’utilise pour assaisonner la viande hachée dans le goulash (plat hongrois), accompagner la volaille ou relever une piperade de légumes. « Sa grande polyvalence en fait une épice très appréciée », note Caroline.

© La Palette aux épices



Les herbes de Provence

Les Aromates de Provence constituent un assemblage essentiel de plantes séchées largement utilisé dans la cuisine du bassin méditerranéen. Ce mélange, caractérisé par sa fraîcheur et son intensité aromatique, rehausse subtilement les plats au barbecue, à la plancha ou les sauces à base de tomate. Dans la région, ces herbes figurent parmi les épices les plus prisées, aux côtés des currys, des différents poivres et des mélanges spécifiques pour salades, viandes blanches, légumes et poissons.

Les conseils de l’experte

Pour reconnaître une épice de qualité, Caroline recommande de tenir compte de la couleur, de la texture et du goût : « Il est recommandé d’opter pour des produits en vrac et, lorsque cela est possible, de procéder à une dégustation », conseille-t-elle. Côté conservation, les épices se gardent généralement entre un an et trois ans maximum. Elles doivent être stockées dans un endroit sec et frais, dans des contenants hermétiques en verre, afin de préserver leur qualité.

Pour les débutants, Caroline suggère d’opter pour des mélanges maison afin d’explorer les différents arômes, en commençant par quelques pincées selon ses préférences. L’erreur la plus courante ? « Ajouter une trop grande quantité d’épices peut masquer le goût des aliments, tout comme les laisser inutilisées trop longtemps dans un contenant fermé altère leur qualité. »

Caroline a créé La Palette aux Épices en 2001, à la suite d’une reprise familiale. Après avoir débuté sa carrière sur les marchés de la région dès 1998, elle a ouvert son stand aux Halles de Menton en 2011. Son échoppe propose aujourd’hui une grande variété de poivres et de sels du monde, ainsi que des tisanes bien-être, du thé et des produits d’aromathérapie. Son épicerie propose un large éventail de produits adaptés à tous, aussi bien pour la cuisine que pour la santé.





