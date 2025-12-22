Le cinque spezie indispensabili in cucina secondo un’esperta di Mentone

Curcuma, cumino, pepe nero, paprika ed erbe provenzali: Caroline Jacquenod, che dal 2011 gestisce La Palette aux Épices al mercato coperto di Mentone, svela la sua selezione di spezie essenziali e i suoi consigli per utilizzarle al meglio.

“Le cinque spezie che considero essenziali nella nostra cucina sono versatili e possono essere utilizzate sia con la carne che con il pesce o le verdure”, spiega Caroline. La sua selezione si basa su un criterio semplice: le spezie devono potersi adattare sia alla cucina europea che a quella orientale, nelle marinature come in cottura.

La curcuma

Conosciuta anche come zafferano delle Indie, la curcuma è una radice nota per le sue proprietà coloranti. Permette infatti di colorare naturalmente riso, zuppe e verdure con una tonalità gialla intensa ma delicata. “È una spezia economica che rappresenta un’alternativa allo zafferano puro, estratto dal fiore di croco”, precisa la commerciante. Sebbene lo zafferano resti la spezia di riferimento per la paella o il risotto, grazie al suo colore che va dall’ocra al rosso e alla sua maggiore intensità aromatica, il suo prezzo nettamente più elevato rende la curcuma un’opzione accessibile per l’uso quotidiano.

© La Palette aux épices



Il cumino

Spezia orientale dal gusto deciso e dalla tonalità verde, il cumino valorizza tantissimi piatti. Si utilizza in particolare nel cous cous, nelle zucchine, nella ratatouille o sulle carni grigliate. “Spesso viene usato come alternativa al sale”, afferma Caroline: rappresenta quindi un’opzione interessante per ridurre il consumo di sodio.

Il pepe nero

Immancabile su tutte le tavole, il pepe nero valorizza i piatti grazie al suo potere di esaltatore di sapidità. “A seconda del Paese di origine, offre una gamma di sapori molto interessante per il palato, più o meno intensa o aromatica”.

La paprika

Questa polvere ottenuta da peperoni arancioni o rossi essiccati è originaria dell’Ungheria. La paprika si declina in diverse varianti: dolce, mediamente piccante o affumicata. Si utilizza per insaporire la carne macinata nel goulash (piatto ungherese), insaporire il pollame o dare carattere a una piperade di verdure. “La sua grande versatilità la rende una spezia molto apprezzata”, osserva Caroline.

© La Palette aux épices



Le erbe di Provenza

Gli aromi provenzali costituiscono una miscela essenziale di piante essiccate ampiamente utilizzata nella cucina del bacino mediterraneo. Questo mix, caratterizzato da freschezza e intensità aromatica, valorizza delicatamente i piatti al barbecue, alla plancha o le salse a base di pomodoro. Nella regione, queste erbe sono tra le spezie più apprezzate, insieme ai curry, ai diversi tipi di pepe e alle miscele specifiche per insalate, carni bianche, verdure e pesce.

I consigli dell’esperta

Per riconoscere una spezia di qualità, Caroline consiglia di prestare attenzione al colore, alla consistenza e al gusto: “È preferibile scegliere prodotti sfusi e, quando possibile, assaggiarli”. Per quanto riguarda la conservazione, le spezie si mantengono generalmente da uno a un massimo di tre anni. Devono essere conservate in un luogo asciutto e fresco e in contenitori ermetici di vetro per preservarne la qualità.

Per i principianti, Caroline suggerisce di optare per miscele fatte in casa per esplorare i diversi aromi, iniziando con qualche pizzico in base ai propri gusti. L’errore più comune? “Aggiungere una quantità eccessiva di spezie può coprire il sapore degli alimenti, mentre lasciarle inutilizzate troppo a lungo in un contenitore chiuso ne altera la qualità”.

Caroline ha creato La Palette aux Épices nel 2001, in seguito a un passaggio generazionale in famiglia. Dopo aver iniziato la sua carriera nei mercati della regione già nel 1998, ha aperto il suo banco al mercato coperto di Mentone nel 2011. Oggi la sua bottega propone una grande varietà di pepi e sali dal mondo, oltre a tisane, tè e prodotti di aromaterapia. Un indirizzo in cui troverete un’ampia gamma di prodotti adatti a tutti, sia per la cucina che per la salute.