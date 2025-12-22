Пять незаменимых специй в кулинарии по мнению эксперта из Ментона

Перец, тмин, куркума и паприка — взгляд эксперта из Ментона на специи, без которых сложно обойтись на кухне © pixabay

Куркума, тмин, чёрный перец, паприка и прованские травы — именно эти специи Каролин Жакно (Caroline Jacquenod), владелица магазина La Palette aux Épices в рыночном павильоне Ментона с 2011 года, считает базовыми. Она делится своим выбором и объясняет, как использовать их с максимальной пользой.

«Пять специй, которые я считаю незаменимыми в нашей кухне, действительно универсальны: они одинаково хорошо подходят к мясу, рыбе и овощам», — рассказывает Каролина. При отборе она руководствовалась простым принципом: специи должны быть уместны и в европейской, и в восточной кухне, подходить как для маринадов, так и для повседневного приготовления блюд.

Куркума

Куркума, которую часто называют индийским шафраном, — это корневище, известное прежде всего своими яркими красящими свойствами. Она придаёт рису, супам и овощам красивый тёплый жёлтый оттенок — насыщенный, но при этом мягкий. «Это доступная специя, которую можно использовать как альтернативу настоящему шафрану, получаемому из цветков крокуса», — поясняет Каролина. Хотя шафран остаётся незаменимым ингредиентом для паэльи или ризотто благодаря своему охристо-красному цвету и более выраженному аромату, его высокая цена делает куркуму более практичным вариантом для повседневной кухни.

© La Palette aux épices



Тмин

Тмин — восточная специя с ярким, узнаваемым вкусом и лёгким зеленоватым оттенком. Он придаёт блюдам выразительную пикантность и широко используется в кус-кусе, блюдах из кабачков, рататуе, а также при приготовлении жареного мяса. «Часто тмин используют как альтернативу соли», — отмечает Каролина. Благодаря этому он особенно интересен тем, кто стремится сократить потребление натрия, не жертвуя вкусом.

Чёрный перец

Чёрный перец — обязательный ингредиент на любой кухне. Он не просто приправляет блюдо, а подчёркивает и усиливает его вкус. «В зависимости от страны происхождения перец раскрывается по-разному и предлагает богатую палитру ароматов — от мягких и тонких до насыщенных и ярких», — объясняет Каролин.

Паприка

Паприка — это порошок из высушенных красных или оранжевых перцев, родом из Венгрии. Существует несколько её разновидностей: сладкая, полуострая и копчёная. Паприку добавляют в мясной фарш для гуляша — традиционного венгерского блюда, используют при приготовлении птицы или чтобы придать характерный вкус овощной пипераде. «Её универсальность делает паприку одной из самых популярных специй», — подчёркивает Каролин.

© La Palette aux épices



Прованские травы

Прованские травы — это смесь сушёных ароматных растений, ставшая неотъемлемой частью средиземноморской кухни. Свежая и насыщенная по аромату, эта композиция идеально подчёркивает блюда, приготовленные на гриле, на планче, а также томатные соусы. В регионе они входят в число самых востребованных специй — наряду с карри, различными видами перца и специальными смесями для салатов, белого мяса, овощей и рыбы.

Советы эксперта

Чтобы выбрать действительно качественные специи, Каролин советует в первую очередь обращать внимание на их цвет, текстуру и вкус. «Лучше отдавать предпочтение специям на развес и, по возможности, пробовать их перед покупкой», — рекомендует она. В среднем специи сохраняют свои свойства от одного года до трёх лет. Хранить их следует в сухом и прохладном месте, в герметичных стеклянных ёмкостях — это помогает надолго сохранить аромат и качество.

Тем, кто только начинает знакомство со специями, Каролина рекомендует начинать с готовых домашних смесей. Это позволяет постепенно открывать для себя разные ароматы, добавляя всего несколько щепоток и ориентируясь на собственный вкус. Самая распространённая ошибка, по её словам, — перебор: «Слишком большое количество специй может заглушить вкус самих продуктов, так же как и длительное хранение в неподходящей таре со временем ухудшает их качество».

Каролин создала La Palette aux Épices в 2001 году, продолжив семейное дело. Свою профессиональную деятельность она начала ещё в 1998 году на региональных рынках, а в 2011 году открыла постоянный стенд в рыночнм павильоне Ментона. Сегодня в её магазине можно найти широкий выбор перца и соли со всего мира, а также травяные чаи для здоровья, чай и продукты для ароматерапии. Ассортимент рассчитан на самую разную аудиторию и подходит как для кулинарных целей, так и для заботы о здоровье.