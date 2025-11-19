On a testé pour vous : l’atelier d’aromathérapie de Peter Pinville, entre science et art olfactif

Dans un cadre intimiste de Beaulieu-sur-mer, nous avons participé à l’un des ateliers d’initiation à l’aromathérapie animés par Peter Pinville, naturopathe et aromathérapeute. Une immersion sensorielle où la création d’un roll-on personnalisé devient prétexte à une véritable éducation olfactive.

La leçon du chémotype : quand deux eucalyptus ne sont pas égaux

Dès les premières minutes, Peter Pinville brise nos certitudes. Devant nous, deux flacons d’eucalyptus aux odeurs radicalement différentes. Le premier, l’eucalyptus globulus, dégage cette puissance caractéristique qui ouvre instantanément les voies respiratoires. Le second, l’eucalyptus citronné, évoque plutôt le linge frais et les notes citronnées.

Cette démonstration illustre parfaitement le concept de chémotype : une même plante développera des principes actifs différents selon son altitude, la richesse du sol, la température et même la faune environnante. La lavande vraie, cultivée en altitude en Haute Provence, apaise et convient aux enfants, tandis que la lavande aspic des basses altitudes stimule et reste neurotoxique pour les plus jeunes. Une nuance cruciale que tout utilisateur d’huiles essentielles devrait connaître.

L’histoire fondatrice qui change tout

L’anecdote de René-Maurice Gattefossé, ce chimiste lyonnais dont le laboratoire explosa en 1910, résonne particulièrement. En plongeant ses bras brûlés dans une cuve d’huile essentielle de lavande, il découvrit par hasard les propriétés cicatrisantes extraordinaires qui allaient fonder l’aromathérapie moderne. Un récit qui rappelle que derrière chaque flacon se cache une science rigoureuse, vérifiable par chromatographie pour garantir la pureté des principes actifs.

Créer son roll-on sur mesure

L’atelier prend une tournure pratique avec la création d’un roll-on calmant et apaisant. Cinq gouttes de marjolaine à coquilles, dix gouttes de lavande officinale, quinze de mandarine rouge, vingt de petit grain bigarade, le tout dilué dans huit millilitres d’huile de jojoba. Chaque ajout s’accompagne d’une olfaction, les yeux fermés pour « couper le mental » et laisser parler l’émotion pure.

La mandarine rouge, avec ses notes enfantines évoquant les bonbons, devient la star du mélange. Peter nous explique son pouvoir particulier : favoriser le lâcher-prise et reconnecter à l’enfance. Seule précaution, comme pour tous les agrumes : éviter l’exposition solaire après application, sous peine de photosensibilisation.

Les révélations insoupçonnées

Plusieurs découvertes surprenantes jalonnent l’atelier. Les sangliers corses se roulent dans les buissons de ciste pour cicatriser leurs blessures, illustrant l’usage instinctif des plantes par les animaux. Les huiles essentielles pénètrent la barrière cutanée immédiatement, et leurs principes actifs peuvent être retrouvés dans l’urine et l’expiration 45 minutes plus tard. Quant au choix des huiles, Peter insiste : privilégier le bio (pour éviter que les pesticides ne passent lors de la distillation), le label « pure », et toujours vérifier le chémotype.

Notre verdict

Au-delà de repartir avec un roll-on personnalisé, cet atelier transforme notre regard sur l’aromathérapie. Peter Pinville parvient à rendre accessible une discipline qui marie rigueur scientifique et dimension énergétique, tout en démystifiant les risques d’usage inapproprié. Un moment où le nez devient outil de connaissance et où chaque flacon révèle une histoire botanique fascinante.

Infos pratiques