Les essences du bien-être : plongée dans le monde de l’aromathérapie

Entre science et nature, l’aromathérapie se révèle comme une thérapie complète qui répond aux maux du quotidien tout en offrant une approche holistique du bien-être.

Dans notre nouvelle série consacrée aux thérapies alternatives, Monaco Tribune part à la rencontre des professionnels qui redéfinissent notre rapport au bien-être. Premier volet avec Peter Pinville, aromathérapeute et naturopathe, qui nous dévoile les secrets des huiles essentielles et leur potentiel thérapeutique souvent méconnu.

Une science ancestrale aux fondements solides

« L’aromathérapie, c’est l’étude des huiles essentielles, tout simplement, » explique notre expert, dont le parcours professionnel a débuté dans le monde de la pharmacie avant de s’orienter vers les médecines naturelles. Ce qui distingue cette pratique des autres thérapies alternatives, c’est sa double approche : « On a les deux aspects du soin, le côté physique avec tout le contrôle biochimique du produit, et de l’autre part, tout le côté énergétique de la plante. »

Peter Pinville est naturopathe spécialisé en aromathérapie, massothérapeute et praticien reiki

Cette dimension scientifique est particulièrement importante pour comprendre l’efficacité de l’aromathérapie. « On est vraiment sur un contrôle biochimique. Pour chaque huile essentielle, j’utilise un spectrophotomètre qui nous donne la lecture ADN de l’huile, avec le pourcentage exact de chaque molécule, » précise-t-il.

L’histoire fondatrice de l’aromathérapie moderne mérite d’être racontée : « Un des cas les plus connus, c’est René-Maurice Gattefossé, un chimiste lyonnais qui avait un laboratoire qui a explosé et lui a brûlé les bras, » raconte Peter Pinville. « Il avait une cuve d’huile essentielle de lavande juste à côté et y a plongé ses bras. Là, il a observé un effet coupe-feu, une hyper bonne cicatrisation, un excellent arrêt de l’effet de brûlure… C’est là qu’il a vu que c’était miraculeux et qu’il a développé ce qu’on appelle aujourd’hui l’aromathérapie moderne. »

Un éventail de bienfaits aussi vaste que la nature elle-même

Les applications thérapeutiques des huiles essentielles semblent presque illimitées selon notre spécialiste : « On va trouver des plantes apaisantes pour le système nerveux central, des plantes anti-inflammatoires, des plantes pour la digestion… Pour presque toute pathologie ou problématique, il existe une ou plusieurs huiles essentielles capables d’apporter une solution. »

Parmi les troubles les plus fréquemment traités, il cite en premier lieu « le stress, l’anxiété et les troubles du sommeil, » véritables maux de notre société moderne. Mais l’aromathérapie offre également d’excellents résultats pour « toutes les pathologies de la peau comme le psoriasis ou l’eczéma, ainsi que les douleurs d’inflammation : tennis-elbow, fracture, entorse… »

L’aromathérapie au quotidien : une intégration naturelle

Les huiles essentielles peuvent s’intégrer facilement dans notre routine quotidienne, de multiples façons. « Ça peut être simplement en olfaction, directement au flacon ou dans un diffuseur. Ça peut être sur une application locale pour des douleurs, en parfum, rajouté dans la cuisine, dans un bain pour la détente, ou même en cosmétique, » énumère Peter Pinville. « Le panel d’utilisation est très large, presque limité par l’imagination. »

Toutefois, cette polyvalence ne doit pas faire oublier certaines précautions essentielles. « On va faire attention aux personnes épileptiques, asthmatiques, aux enfants, aux femmes enceintes, bien sûr. Et après, c’est vraiment du cas par cas, » avertit-il. « On est sur des principes actifs très concentrés, donc on peut rapidement faire des erreurs si c’est mal utilisé. »

Une thérapie complémentaire en plein essor

L’aromathérapie n’a pas vocation à remplacer la médecine conventionnelle, mais à la compléter efficacement. « C’est exactement son objectif, » souligne notre expert. « Par exemple, quelqu’un qui suit un traitement anti-inflammatoire peut le compléter avec une action locale d’huiles essentielles, ou renforcer l’efficacité d’une crème prescrite. »

Cette approche complémentaire semble d’ailleurs gagner en popularité ces dernières années. « Il y a eu une prise de conscience qu’on peut se soigner avec du naturel, qu’on n’est pas obligé de toujours passer par de l’allopathie pour des petits maux du quotidien, » observe-t-il, notant une évolution positive depuis la crise sanitaire.

L’aromathérapie peut compléter efficacement la médecine conventionnelle

Accessibilité et perspectives d’avenir

Contrairement aux idées reçues, l’aromathérapie est une thérapie relativement accessible. « Pour une grande majorité d’huiles, on va être entre 5 et 10 € le flacon, sachant que vous allez l’utiliser à la goutte. Donc le flacon vous durera plusieurs années, » précise Peter Pinville. Et pour les huiles plus onéreuses comme le jasmin ou la rose, « il y en aura forcément une autre avec une action très similaire, beaucoup plus abordable. »

Quant à l’avenir de cette pratique, l’aromathérapeute se montre résolument optimiste : « Je pense qu’elle aura une place de premier rang parce qu’elle va permettre de convaincre les sceptiques avec son approche scientifique, tout en séduisant les personnes plus attirées par le côté énergétique. C’est un produit 100% naturel, très efficace avec des principes actifs ultra concentrés, et une traçabilité précise. »

Pour ceux qui souhaitent découvrir l’aromathérapie, Peter Pinville recommande de « se rapprocher d’un professionnel qui maîtrise bien le sujet » et propose lui-même des consultations de naturopathie ainsi que des ateliers d’initiation à l’aromathérapie et à la cosmétique naturelle.

Pour plus d’informations sur les consultations et ateliers proposés par Peter Pinville : Aroma.Pinville