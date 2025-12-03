Découvrir Monaco
Photos

La Princesse Stéphanie a rendu hommage aux victimes du VIH au Musée Océanographique

La Princesse Stéphanie accompagnée de sa fille Camille Gottlieb, était présente lors du déploiement des Courtepointes © Frédéric Nébinger
La Princesse Stéphanie et Camille Gottlieb ont organisé le 1er décembre une cérémonie émouvante pour honorer la mémoire des personnes décédées des suites du sida.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Fight Aids Monaco a organisé son traditionnel déploiement des courtepointes au Musée Océanographique. Cette démarche mémorielle, profondément humaine, revêt une importance particulière pour la Princesse Stéphanie, qui a fondé l’association en 2004.

Cette année, huit courtepointes ont été présentées pour rendre hommage à 93 personnes décédées des suites de la maladie. Ces grandes toiles, confectionnées par des personnes vivant avec le VIH et des bénévoles de l’association, portent les noms et les visages de ceux qui ont perdu la vie. Un geste de mémoire qui vise à se souvenir et à sensibiliser sur la maladie.

© Frédéric Nébinger
Camille Gottlieb, 27 ans, accompagnait sa mère lors de cette journée de recueillement rassemblant chaque année des membres de l’association, des personnalités monégasques, les Carabiniers du Prince et les Sapeurs-Pompiers autour d’une minute de silence. Investie de plus en plus au sein de Fight Aids Monaco, elle perpétue l’engagement familial dans la lutte contre le VIH.

Le lancement d’un dépistage rapide

En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, Fight Aids Monaco a inauguré sa nouvelle permanence de dépistage rapide du VIH. Pour la Princesse Stéphanie, au micro de Monaco Info, le message demeure inchangé et insiste sur le dépistage : « On a voulu proposer un endroit plus confidentiel, dans les locaux de Fight Aids, aux personnes qui ont encore peur du regard du regard des autres de rentrer dans un centre de dépistage. Elles pourront avoir un dialogue avec des équipes formées aux explications pré et post-test. »

La Princesse Stéphanie lors du lancement de la première permanence de dépistage ce mardi © Frédéric Nébinger
Chaque mardi matin un dépistage gratuit et confidentiel du VIH, des hépatites B et C, et des infections sexuellement transmissibles sera disponible dans ces locaux. Un « Test Rapide d’Orientation Diagnostique » (TROD) qui permet d’avoir un résultat en 30 minutes de manière anonyme.