Князь Альбер II знакомится с хирургическим роботом Rosa на праздновании 20-летия Ортопедической клиники Монако

Князь посетил Институт спортивной медицины и хирургии Монако, оснащённый этой роботизированной системой помощи, которая уже зарекомендовала себя в нескольких французских учреждениях.

В четверг, 28 ноября, Ортопедическая клиника Монако отпраздновала своё двадцатилетие в присутствии Князя Альбера II, отметив эту символическую веху презентацией своего нового хирургического робота Rosa. Это приобретение иллюстрирует стратегию технологических инноваций, проводимую учреждением с момента его основания.

© Дирекция по связям – Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Робот, испытанный во Франции с 2019 года

Система Rosa (роботизированный ассистент ортопедической хирургии), разработанная французской компанией Zimmer Biomet Robotics и собранная в Монпелье, уже была внедрена во многих французских учреждениях с момента её выхода на рынок в 2019 году. Больницы и клиники в Версале, Валансьене, Кольмаре, Страсбурге и Бретани используют эту технологию, чтобы помочь своим ортопедам при установке коленных протезов.

Устройство объединяет роботизированную руку с датчиками, камеру и компьютерную систему для создания трёхмерной модели оперируемого колена. Эта технология обеспечивает точность до десятых долей миллиметра, значительно превосходящую возможности человеческого глаза, что позволяет позиционировать имплантаты в соответствии с особенностями анатомии каждого пациента.

В своем выступлении перед Князем Альбером II директор Ортопедической клиники Монако Тьерри Луарак представил планы развития учреждения. По его собственным словам, робототехника и дополненный интеллект станут «двумя столпами современной медицины в Монако» в течение будущих десятилетий. Он подчеркнул, что это направление предвещает «новую организацию частных и государственных медицинских учреждений в Монако на ближайшие годы».

Робот не ведёт саму операцию, но помогает хирургу, предоставляя данные и советы в режиме реального времени на протяжении всего хирургического вмешательства. Он направляет установку имплантата с точностью до миллиметра. Роботизированная хирургия также помогает сократить продолжительность пребывания в больнице.