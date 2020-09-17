











16 сентября в ходе 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН был создан Глобальный фонд защиты коралловых рифов. Фонд, соучредителем которого стал Князь Монако Альбер II, ставит своей целью мобилизацию ресурсов для сохранения коралловых рифов.

Благодаря коалиции частных и государственных фондов, в том числе Фонда Князя Монако Альбера II, Глобальный фонд защиты коралловых рифов обязался собрать и инвестировать 500 миллионов долларов США в сохранение коралловых рифов в течение следующих 10 лет. Средства пойдут на поддержку бизнеса и финансовых механизмов, улучшающих устойчивость коралловых рифов, а также на расширение прав и возможностей местных сообществ.

«Коралловые рифы — это морские экосистемы, необходимые для сохранения биоразнообразия. Рифы серьезно страдают из-за изменений климата, многие из них находятся под угрозой исчезновения», — заявил Князь Альбер II на Генеральной Ассамблее ООН. Цель Глобальный фонд защиты коралловых рифов — «мобилизовать частные и другие ресурсы, которые помогут расширить научные знания и продвинуть практические решения по спасению рифов», — добавил он.

Биоразнообразие под угрозой

Монако уже давно вкладывает средства в защиту коралловых рифов, которые играют жизненно важную роль в сохранении морского биоразнообразия. Коралловые рифы расположены более чем в ста странах мира, они обеспечивают жизнедеятельность четверти всех морских организмов — а это около миллиона видов. Коралловые рифы также обеспечивают около полумиллиарда человек рабочими местами и продуктами питания, а также защищают береговые линии от штормов и наводнений.

Несмотря на их огромную ценность, защита коралловых рифов на протяжении долгого времени сталкивается с недостатком финансирования. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2018 год, обеспечение выживания рифов является вопросом чрезвычайной срочности. В докладе предупреждается, что даже удастся стабилизировать глобальную температуру поверхности моря до 1,5°C выше доиндустриального уровня, к середине столетия коралловые рифы во всем мире сократятся на 70-90 процентов.

Coral reefs are at the brink of collapse! @UNDP @UNEP @UNCDF @Vulcan @FPA2 @GFC are #ForCoral Today they have announced the establishment of the first SDG-14 specific global fund, to protect coral and the 500M people that rely on them pic.twitter.com/atqZ7LJtQa — ICRI Secretariat (@ICRI_Coral_Reef) September 16, 2020