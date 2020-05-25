Дени Альман (Научный центр Монако): «Этот уникальный кризис в области здравоохранения повысит интерес людей к науке»

Наука, которая уже давно не пользуется большой популярностью, вновь оказывается в центре общественного внимания в разгар кризиса в сфере здравоохранения. Заведующий Научным центром Монако (Centre scientifique de Monaco) профессор Дени Альман (Denis Allemand) дал интервью нашему журналу.

Научный центр Монако – это научно-исследовательское агентство, созданное в 1960 году Князем Ренье III. Научный центр, одно из самых влиятельных учреждений Монако, ведет активную исследовательскую деятельность, особенно сейчас, в период кризиса в области здравоохранения. Его заведующий Дени Альман в интервью рассказал о нынешних проблемах и о несколько недооценённой роли центра в их решении, а также о профессии ученого, которая порой не получает достаточного признания. Вот отрывки из интервью.

Дени, считаете ли Вы, что кризис в области здравоохранения и экономики, связанный с коронавирусом, подтолкнет людей к изучению проблем устойчивого развития и науки?

Этот уникальный кризис в области здравоохранения повысит интерес людей к науке. Безусловно. Таково преимущество этого катастрофического кризиса. Во время самоизоляции люди заинтересовались научными публикациями. Они массово заходили на научные сайты, чтобы прочитать статьи, которые они никогда бы не стали читать за несколько недель до этого. Это доказывает, что когда возникает проблема, за разъяснениями и ответами все обращаются к исследователям, потому что они обладают некоторыми знаниями в уже изученных областях или, как минимум, стоят у истоков изучения новых областей.

До этих пор проведение исследований, к сожалению, для многих государств не было приоритетом

До сих пор вы чувствовали, что интерес к науке падает?

Да, это правда. Просматривая газеты, вы замечаете, что новости о науке и свежих исследованиях не попадают на передовицу или попадают туда очень редко. На передовице оказывают разве что самые невероятные открытия. Но нужно понимать, что великим исследованиям и открытиям предшествует множество маленьких. До этих пор проведение исследований, к сожалению, для многих государств не было приоритетом.

Во Франции единственным надежным тестом, рекомендуемым для обнаружения коронавируса, является вирусологический тест методом ПЦР. Не могли бы вы рассказать нам, как был открыт этот метод?

Как я уже говорил, наука строится на результатах маленьких исследований, и в настоящее время в прессе много говорят о ПЦР (методе ферментативной амплификации для получения большого количества идентичных копий фрагмента ДНК) – методе, основанном на открытии, сделанном в 1960-х годах исследователем, который нашел бактерию, живущую в озерах Йеллоустонского национального парка в США. Данное исследование микробиологического разнообразия горячих источников и кислотных озер не имело медицинской цели. Исследователь просто описал бактерию, которая может жить при температуре до 85 градусов, а затем другие исследователи изучали полученные данные более подробно, выделяя из этой бактерии ферменты, способные функционировать в условиях очень высоких температурах. Они-то и пришли к идее использовать бактерию для амплификации ДНК и запатентовали свой метод. За это открытие они были удостоены Нобелевской премии по химии. Так что то, что сегодня ПЦР используется во всех лабораториях и на судмедэкспертизах для обнаружения вирусов – заслуга микробиолога, который провел маленькое исследование о биоразнообразии. Не будь того исследования и столь точно описанных результатов, мы не были бы на той стадии, на которой находимся сейчас. Важно исследовать именно ради исследования, а не ради конкретного применения. Сначала исследования, затем поиск целей применения, а не наоборот.

View this post on Instagram A post shared by Centre Scientifique De Monaco (@csm_monaco) on May 23, 2020 at 10:01pm PDT

Какие работы и исследования проводятся в Научном центре Монако?

Наша главная задача заключается в расширении знаний и проведении исследований, в частности, совместно с больницами, с целью улучшения способов лечения определенных патологий. Мы также провели прикладные исследования и получили несколько патентов. Один из патентов был недавно реализован в рамках стартапа «Coraliotech» на платформе «MonacoTech», основанной нашим бывшим научным сотрудником на основе патента, выданного нашим же центром. Еще мы проводим экспертизы. Научный центр Монако финансирует исследовательские программы в клинической области. Например, государство попросило нас разработать программы клинических исследований для стимулирования проведения таких исследований в Княжестве. Во Франции клинические исследования финансируются медицинскими центрами университетов, но в Монако последних, пока, просто не существует. Поэтому врачи Княжества предлагают свои проекты на рассмотрение нашего научного центра, здесь проекты оцениваются группой экспертов. Мы также проводим обучение, около тридцати аспирантов прошли обучение в Научном центре Монако. И, наконец, я расскажу о миссии по продвижению науки. Центр организует конференции для широкой общественности и публикует статьи в прессе в тесном сотрудничестве с ассоциацией «Друзья Научного центра Монако» (les Amis du CSM), которая была создана энтузиастами науки для оказания помощи центру в выполнении его основных задач. Кризис, вызванный COVID-19, показал, что наш исследовательский центр способен очень оперативно реагировать на вызовы, готов в случае необходимости предложить службам здравоохранения Княжества свое научное оборудование для испытаний и дать советы по проведению этих испытаний.

В каких областях вы в основном проводите исследования?

Первая область, историческая, исследуемая уже в течение тридцати лет, касается изучения коралловых экосистем Средиземноморья: драгоценного красного коралла, глубокооводных кораллов, а также кораллов тропических рифов. Более тридцати лет мы в лабораторных условиях наблюдаем за самыми древними в мире коралловыми культурами. Вторая область исследований касается биологии полярных районов. Изучаются пингвины, которые используются в качестве индикаторов состояния здоровья этих экосистем. Исследования проводятся со времен путешествия суверенного Князя в Антарктику, он хотел, чтобы Научный центр присоединился к его миссии. С тех пор мы развиваем это направление. И, наконец, с того момента, как центр переехал на набережную Антуана I, мы создали третье подразделение, которое занимается медицинской биологией, где идут исследования по четырем основным направлениям: исследования детского рака в сотрудничестве с ассоциацией «Flavien de Denis Maccario», исследования мышечной патологии в сотрудничестве с Монакской ассоциацией миопатии, исследования флоры кишечника и воздействия на нее иммунной системы и пробиотиков и, наконец, эпидемиологические исследования серповидноклеточной анемии. К тому же, у нас функционируют центры окружающей среды и здоровья человека, которые изучают, помимо прочего, связь между изменением климата и здоровьем человека, особенно пристально изучается влияние океана на наше здоровье.