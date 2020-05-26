В качестве дани уважения Альберу I, Его Светлость Альбер II, князь Монако, продолжает традицию увлечения морем, но помимо этого его интересуют и проблемы окружающей среды.

Князь Альбер II родился 14 марта 1958 года. Он является старшим сыном Князя Ренье III и Княгини Грейс. Суверенный Князь унаследовал страсть к морю от отца, а точнее от прапрадеда, Князя Альбера I, пионера океанографии.

Приверженность экологии

Всего через сто лет после своего прапрадеда, который в 1906 году руководил арктической исследовательской экспедицией на архипелаг Шпицберген, в апреле 2006 года Князь на собачьей упряжке отправился с российской базы «Барнео» на Северный полюс. Целью 120-километрового путешествия стало привлечение внимания к проблеме глобального потепления.

Проблемам окружающей среды Князь уделяет особое внимание. Именно поэтому через несколько недель после поездки на север, в июне 2006 года, для содействия глобальному устойчивому развитию он создал Фонд Князя Монако Альбера II. Для сбора средств Фонд ежегодно организует крупный гала-концерт в поддержку защиты океанов. Следующий такой гала-концерт намечен на 24 сентября, место проведения – Опера Монте-Карло.

Медаль за охрану окружающей среды

Но на этом природоохранная деятельность Князя не ограничивается. В январе 2009 года Альбер II отправился в трехнедельную научную экспедицию в Антарктику в сопровождении исследователя Майка Хорна и достиг Южного полюса. О подробностях этого путешествия рассказывается в фильме «Antarctique 2009: continent en alerte» (фр. «Анарктида 2009: континент в опасности).

20 октября того же года Князь был награжден медалью Теодора Рузвельта в знак признания его вклада в охрану окружающей среды. Второй наградой стала премия «Blue Legacy Award», которая была вручена суверену в 2015 году в рамках кинофестиваля «Blue Ocean Film Festival», проходившего в Монако.

Погружения на глубину

Князь Альбер II увлекается подводным плаванием, и у него часто появляется повод надеть водолазный костюм. Речь идет в основном об обычных погружениях, но иногда Князя приглашают и на необычные встречи! Так, в июле 2015 года он присутствовал на подводной свадьбе своего друга, чемпиона мира по фридайвингу Пьера Фрола (Pierre Frolla). Однако Князю Альберу II пришлось остаться на поверхности, так как через несколько часов у него был самолет.

Осенью того же года Альбер II совершил погружение на территории заповедника «Ларвотто» по случаю 40-летия создания Монакского общества охраны природы. Тогда суверен погрузился на глубину 8 метров к мемориальной доске, установленной в честь создателя общества Эжена Дебернарди (Eugène Debernardi).

Экспедиция на морское дно

В сентябре 2017 года Князь Альбер II в составе команды монакского экспедиционного судна «Yersin» участвовал в первом этапе исследований, проводившихся в рамках программы «Monaco Explorations» недалеко от Мадейры. Цель экспедиции – составить карту территории для дальнейшей защиты экосистемы. Суверен принял участие в одном из погружений, организованных учеными Розой и Сержио Перейра (Rosa et Sergio Pereira).

Наконец, в феврале прошлого года Князь Альбер II участвовал в экспедиции «Caladan Ocean», возглавляемой исследователем Виктором Весково. На борту глубоководного аппарата «Triton 36000/2», также известного как «DSV Limiting Factoous», они спустились на дно впадины Калипсо, самой глубокой точки Средиземного моря, на глубину 5 109 метров.

Деятельность Князя Альбера II вносит неоценимый вклад в борьбу за бережное отношение к окружающей среде и, в частности, за защиту морей и океанов. Как и деятельность его прапрадеда век назад.