Князь Альбер I очень любил море, оно было делом его жизни: сначала он служил во флоте, затем участвовал в океанографических экспедициях.

Альбер I родился в 1848 году. Еще в раннем возрасте у него появилась невероятная страсть к морю. В возрасте 18 лет он лейтенантом поступил на службу в испанский королевский флот. Князь два раза переплывал Атлантику: сначала на учебном фрегате «Тетуан» (Tetuan), а затем на «Героне» (Gerona).

В 1870 году он в составе французской армии воевал с Пруссией. За проявленную храбрость он, иностранный военнослужащий, получил звание старшего лейтенанта и орден Почетного легиона. В испанском флоте он был произведен в капитаны фрегата, а затем – в контр-адмиралы.

Страсть к океанографическим исследованиям

Во время одной из выставок в Национальном музее естественной истории в Париже князь обратил внимание на результаты первых британских и французских исследований, показывающих, что зона обитания представителей морской флоры и фауны доходит до глубины более чем 4000 метров. Его очень впечатлили эти работы, он оставил военную службу и посвятил себя занятию океанографией.

Осенью 1873 года он купил быстроходную шхуну «Плеяда» (Pleiad), которую затем переименовал в «Ласточку» (Hirondelle).

Альбер I предпринял серию морских исследовательских экспедиций по Средиземноморью и Атлантике. Первая из них состоялась в 1885 году. В ходе этой экспедиции был изучен Гольфстрим – тёплое морское течение, протекающее через Атлантику и Мексиканский залив. Для определения его точной траектории в определенные места в море сбрасывались различные плавающие объекты: медные шары, дубовые бочки, стеклянные бутылки, содержащие сообщения, переведенные на десять языков.

Затем Альберт I погрузился в изучение морской фауны. Его целью было исследовать все уровни морских глубин, особенно промежуточные уровни, наиболее населенные животными. В качестве «подопытных» в своих исследованиях он использовал китообразных: отлавливал их, изучал содержимое желудка животных, выброшенных на берег.

Суверен, работающий на благо океанографии

В 1889 году Альбер I сменил на престоле своего отца, Карла III, и стал суверенным правителем княжества Монако. Когда у князя появилось достаточное количество денежных ресурсов, он решил заменить «Ласточку», надежное, но плохо подходящее для научных исследований судно, на новый корабль. Во время экспедиций на трехмачтовой шхуне «Княгиня Алиса», высотой 52,60 м Альбера I сопровождали специалисты в области бактериологии, метеорологии и физиологии. В последний раз путешествие на этой шхуне было совершено в 1897 году – тогда в Атлантическом океане была открыта впадина глубиной 5530 метров (так называемая «монакская впадина»).

Покорять же полюса, а точнее Арктику и Шпицберген, князь отправился на двухмачтовой шхуне «Княгиня Алиса II» (Princesse-Alice II). На 80°1 северной широты он руководил многочисленными бурильными работами, которые необходимо было предварительно провести перед изучением морской фауны, существующей в столь экстремальных условиях. Затем летом 1899 года он там же произвел топографические и гидрографические замеры. Небольшая территория перед островами Амстердам и Датским будут названы «Землей Альбера I».

В 1901 году князь задумал создать на Азорских островах международную метеорологическую службу. Проект был реализован к 1905 году: 400 станций, построенных в окрестностях Мадейры, Азорских островов и Саргассова моря, позволили изучать климат и ветра с помощью стратосферных шаров, поднимаемых на высоту до 16.000 метров. Также он составил общую батиметрическую карту океанов.

Для повышения интереса общественности к океанографии 14 апреля 1906 года князь основал Парижский океанографический институт и создал в Монако Океанографический музей, торжественное открытие которого состоялось 29 марта 1910 года.

Неутомимый исследователь Альбер I провел 28 экспедиций с 1886 по 1915 год, почти 4000 операций разного рода (дноуглубительные работы, зондирование, траление). Он не переставал совершенствовать методы работы и искать новые. Он стремился «развивать науку, потому что она излучает свет, а свет порождает справедливость». Альбера I не стало 26 июня 1922 года.