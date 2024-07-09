Принцесса Каролина и её дочь Александра Ганноверская наградили победительницу турнира Jumping International de Monte-Carlo Инес Жоли

В субботу, 6 июля, Княжеская семья отметила впечатляющую победу французской наездницы Инес Жоли на Международном турнире по конкуру в Монте-Карло. Принцесса Каролина и её дочь принцесса Александра Ганноверская присутствовали на самом престижном этапе чемпионата Longines Global Champions Tour.

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Соревнования, собравшие лучших жокеев со всего мира в Порту Эркюль, достигли своей кульминации в состязании за кубок Гран-при Князя Монако Longines Global Champions Tour, CSI 5* (пятизвёздочные международные соревнования по конкуру) с препятствиями высотой 1,60 м. Именно в этой величественной обстановке, у подножия Скалы, французская наездница Инес Жоли совершила настоящий подвиг.

26-летняя Инес Жоли, занимающая 294-е место в мировом рейтинге, одержала победу на своём верном десятилетнем мерине Амбассадоре Z. Она неожиданно обошла австрийца Макса Кюнера, занимающего 3-е место в мире и лидера трассы, и выиграла Гран-при с призовым фондом 1,5 миллиона евро, из которых 495 000 евро достались ей. Именно в Монако она одержала величайшую победу в своей пока ещё недолгой карьере.

«Это просто невероятно! Я даже не мечтала о такой победе, я всего лишь хотела пройти квалификацию на Гран-при. Оказаться среди участников на такой сложной трассе, с лошадью, которую я знаю совсем недолго, и соревноваться с лучшими всадниками мира — это нечто особенное. Во время прыжков я говорила себе: «Давай, выкладывайся полностью, не отвлекайся». Мои близкие говорили, что я уже выиграла, просто участвуя в этих соревнованиях.

Я правильно рассчитала все риски и очень горжусь своей лошадью. Он великолепно преодолел все препятствия. Если бы два года назад мне сказали, что я выиграю пятизвёздочный Гран-при, я бы даже не поверила. Я упорно трудилась, чтобы добиться этого», — поделилась своими эмоциями Инес Жоли (Inès Joly).

Принцессу Каролину, которая часто вручает трофеи вместе со своей дочерью Шарлоттой Казираги, в этот раз сопровождала принцесса Александра Ганноверская. Вместе они сердечно поздравили победительницу на подиуме.

Эта сенсационная победа стала важнейшим этапом в карьере Инес Жоли, которая сменила победителя прошлого года Жюльена Эпайяра. Монегасская публика, собравшаяся посмотреть на это уникальное событие, с энтузиазмом праздновала её триумф.

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Фото: Longines Global Champions Tour / Хорхе Кунья

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