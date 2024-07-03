«Тур де Франс — 2024»: Князь Альбер II на старте гонки во Флоренции

В субботу, 29 июня, во Флоренции стартовал престижный веломарафон «Тур де Франс», который продлится три недели и завершится гонкой с раздельным стартом 21 июля на трассе между Монако и Ниццей. На этом событии присутствовал Князь Альбер II.

Как страстный поклонник спорта Князь Альбер приехал на старт «Большое петли» во Флоренции. Его визит также был обусловлен тем, что 21 июля в Монако пройдет финальный этап гонки. Этот этап уже проводился в Княжестве в 2009 году, и Монако вновь готово торжественно принять участников соревнований.

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В интервью для Monaco Info из Италии Князь Альбер сказал: «Мне всегда приятно быть здесь и ощущать удивительную атмосферу старта «Тур де Франс». Во Флоренции не только теплая погода, но и потрясающая атмосфера. Я счастлив быть здесь.

Это лишь начало, но, как мы все знаем, финальный этап начнется в Монако и продолжится в Ницце, которая является замечательным связующим звеном между Италией, Монако и Францией. Воплощать эту дружбу через спорт – это просто великолепно.

Многие спортсмены пелотона являются резидентами Монако, и мы надеемся, что они окажутся на подиуме! Да здравствует велоспорт и да здравствует дружба через спорт!»

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