Tour de France 2024 : le Prince Albert II présent à Florence pour le Grand Départ

Le Prince Albert II et Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, lors de l'annonce officielle de l'étape en Principauté en 2022 © Direction de la Communication / Michael Alesi

Ce samedi 29 juin, la prestigieuse compétition de cyclisme était au départ de Florence, marquant le coup d’envoi de trois semaines de courses intenses qui s’achèveront avec un contre-la-montre entre Monaco et Nice le 21 juillet prochain. Pour l’occasion, le Prince Albert II était sur place.

Grand fervent des compétitions sportives, le Souverain était à Florence pour le départ de la Grande Boucle. Une présence également justifiée par l’accueil de la dernière étape de la compétition en Principauté le 21 juillet prochain. Étape que Monaco avait déjà accueillie en 2009, cette fois, pour le grand départ de la course

Publicité

Tour de France 2024 : la Principauté lance son site Internet officiel pour l’étape Monaco-Nice

Depuis l’Italie, le Prince s’est exprimé au micro de Monaco Info : « C’est toujours un bonheur d’être là, de sentir cette ambiance extraordinaire autour du grand départ du Tour de France. Ici à Florence, non seulement la température est chaude et l’ambiance est formidable, c’est un bonheur d’être là.

Ici c’est le départ, mais comme on le sait la dernière étape partira de chez nous, de Monaco pour aller à Nice et c’est un formidable trait d’union entre l’Italie, Monaco et la France. Faire vivre cette amitié à travers le sport c’est formidable.

Beaucoup d’athlètes du peloton sont des résidents monégasques donc nous espérons avoir des résidents sur le podium ! Vive le vélo et vive l’amitié par le sport ! ».

Le Palais Princier resplendit en l’honneur du Tour de France 2024