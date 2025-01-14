Князь Альбер II выразил поддержку жертвам пожаров в Калифорнии

В пятницу, 10 января, Князь Альбер II направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором искренне выразил соболезнования и поддержку всем, кого коснулась трагедия масштабных лесных пожаров в Калифорнии. © Княжеский дворец Монако

В пятницу, 10 января, Князь Альбер II отправил Джо Байдену письмо с выражением поддержки и солидарности.

Князь Альбер отметил, насколько его потрясли человеческие потери и разрушения, вызванные стихией. Пожары унесли жизни 24 человек, лишили тысячи людей дома и разрушили более 12 000 строений.

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«С глубоким сожалением наблюдаю за трагическими последствиями пожаров, бушующих в Калифорнии. Страдания людей и масштаб разрушений вызывают боль и сострадание. От имени моей семьи и всех жителей Монако я хочу выразить солидарность с жертвами, теми, кто остался без крыши над головой, и всеми пострадавшими от этой катастрофы», — написал Князь Альбер.

«Я хочу отметить невероятную работу пожарных и спасателей, которые с отвагой и самоотдачей спасают жизни людей. Господин Президент, прошу принять нашу искреннюю поддержку и солидарность в этот сложный период», — написал Князь.

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Это далеко не первый раз, когда Князь Альбер II выражает свою поддержку Соединенным Штатам и лично президенту Джо Байдену. Ранее, после трагического теракта в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, которое унесло жизни 14 человек и оставило десятки раненых, он направил письмо с соболезнованиями.

В том письме Князь Альбер II, от имени своей семьи и всех жителей Монако, выразил глубокую солидарность с семьями погибших и американским народом, решительно осудив этот жестокий акт насилия.

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