Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Коротко

Князь Альбер II выразил поддержку жертвам пожаров в Калифорнии

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 14 января 2025
князь-монако-альбер-ii
В пятницу, 10 января, Князь Альбер II направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором искренне выразил соболезнования и поддержку всем, кого коснулась трагедия масштабных лесных пожаров в Калифорнии. © Княжеский дворец Монако
Автор: Estelle Imbert
- 14 января 2025

В пятницу, 10 января, Князь Альбер II отправил Джо Байдену письмо с выражением поддержки и солидарности. 

Князь Альбер отметил, насколько его потрясли человеческие потери и разрушения, вызванные стихией. Пожары унесли жизни 24 человек, лишили тысячи людей дома и разрушили более 12 000 строений.

Pеклама »
Pеклама

«С глубоким сожалением наблюдаю за трагическими последствиями пожаров, бушующих в Калифорнии. Страдания людей и масштаб разрушений вызывают боль и сострадание. От имени моей семьи и всех жителей Монако я хочу выразить солидарность с жертвами, теми, кто остался без крыши над головой, и всеми пострадавшими от этой катастрофы», — написал Князь Альбер.

«Я хочу отметить невероятную работу пожарных и спасателей, которые с отвагой и самоотдачей спасают жизни людей. Господин Президент, прошу принять нашу искреннюю поддержку и солидарность в этот сложный период», — написал Князь.

Экзотический сад, новая медиатека и современный концертный зал — ключевые проекты Мэрии Монако в 2025 году

Pеклама »

Это далеко не первый раз, когда Князь Альбер II выражает свою поддержку Соединенным Штатам и лично президенту Джо Байдену. Ранее, после трагического теракта в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, которое унесло жизни 14 человек и оставило десятки раненых, он направил письмо с соболезнованиями.

В том письме Князь Альбер II, от имени своей семьи и всех жителей Монако, выразил глубокую солидарность с семьями погибших и американским народом, решительно осудив этот жестокий акт насилия.

Принцесса Каролина — хранительница искусства и культурного наследия Монако