С ростом количества утоплений Княгиня Шарлен продолжает следовать своей цели: «Умение плавать должно стать одним из основных прав»

В эксклюзивном интервью изданию Ouest-France бывшая профессиональная пловчиха рассказала о личной боли, которая питает её борьбу за безопасность на воде.

В период с 1 июня по 23 июля 2025 года во Франции утонули 193 человека. Это на 45% больше, чем в тот же период 2024 года. Министерство здравоохранения Франции отчасти объясняет это знойным летом, которое «привело к притоку людей к местам купания, чтобы освежиться». За этими холодными цифрами кроется множество сломанных судеб, опустошенных семей, вечный летний траур. Эта коллективная трагедия особенно болезненно воспринимается Княгиней Шарлен, которая призналась нашим коллегам из Ouest-France, что она «глубоко обеспокоена резким ростом числа утоплений». Тем более, что её борьба за профилактику утоплений берёт свое начало в глубокой личной травме детства.

«Умение плавать должно стать одним из основных прав»

Несмотря на аномальную жару и приток людей в места купания, бывшая профессиональная пловчиха считает, что риски можно существенно снизить при соответствующей подготовке. Княгиня Шарлен лично и глубоко переживала эту тему после того, как в возрасте пяти лет утонул её кузен Ричард, а сама она тогда была ещё ребенком: «Ричард утонул в реке, совсем недалеко от дома моего дяди. Ему было всего пять лет. Это было разрушительным событием для всей нашей семьи. Я думаю, что такая боль никогда не проходит».

Княгиня Шарлен подчёркивает важность профилактики как «лучшей защиты» на воде, которая «может быть беспощадной». Занимаясь обучением детей плаванию и повышением осведомленности об опасностях на воде через свой фонд, Княгиня считает, что умение плавать «должно быть основополагающим правом, таким же, как и обучение чтению». Всё это делается для того, чтобы сократить количество трагедий на воде, но также и в целях обеспечения равенства. «Цена никогда не должна быть препятствием для приобретения жизненно важного навыка», добавила она.

«Творчество и сотрудничество» на службе профилактики

Для достижения этой амбиции непременно потребуются дополнительные ресурсы. В этом контексте Княгиня призывает к «творчеству и сотрудничеству». Например, она ссылается на работу, проводимую её Фондом в некоторых странах, где нет бассейнов, или на «установку на лето учебного бассейна в центре деревни» в департаменте Сарт.

Она также высоко ценит работу ведущих французских пловцов, таких как Ален Бернар и Флоран Маноду. «Подходы у нас разные, но цели – общие. Главное, что мы все движемся в одном направлении». Два олимпийских чемпиона захотели бы создать «план модернизации бассейнов». Цель инициативы – реконструкция устаревших инфраструктур, многие из которых были построены в 1970-х годах. В то время, после двух трагических случаев утопления летом 1969 года, было построено 1 000 плавательных бассейнов.

Княгиня Шарлен также подчёркивает крайнюю важность подготовки «большего количества спасателей». По её словам, помимо технических навыков, хороший педагог должен уметь передавать «уверенность, уважение к воде и правильные рефлексы».

Она знает о положении в Монако, где есть «качественная инфраструктура и очень эффективный надзор». Но Княгиня Шарлен напоминает, что «бдительность необходима всегда» и что «ни одно место не может быть абсолютно безопасным». Княжество имеет «больше ресурсов для профилактики», но, как подчеркивает работа, проводимая её фондом, Княгиня Шарлен настаивает на необходимости «вывести эту борьбу за пределы наших границ».