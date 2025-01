La pronta reazione del Principe Alberto II agli incendi in California

In un comunicato ufficiale pubblicato dal Palazzo del Principe, il Principe Alberto II si rivolge sinceramente a Joe Biden © Palazzo del Principe di Monaco

Venerdì 10 gennaio, il Principe Alberto II ha rivolto un nuovo messaggio di solidarietà a Joe Biden.

Nella lettera, il Principe Alberto II si dichiara profondamente addolorato per la perdita di vite umane e di beni materiali causata dagli incendi in California, che hanno già provocato 24 vittime, lasciato migliaia di persone senza una casa e distrutto più di 12.000 strutture.

“Sono profondamente commosso dalle tragiche conseguenze dei numerosi incendi che stanno devastando la California. La perdita di vite umane e di beni materiali è devastante. A nome della mia famiglia e del popolo monegasco, desidero esprimere la nostra solidarietà e compassione alle vittime, ai senza dimora e a tutti coloro che sono stati colpiti da questi incendi.

Vorrei anche esprimere il mio apprezzamento per l’incredibile lavoro dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso, il cui coraggio e la cui incrollabile determinazione hanno permesso di salvare delle vite. Le assicuro, signor Presidente, la nostra profonda solidarietà in questa difficile prova”, è quello che si legge.

Non è la prima volta che il Principe Alberto II esprime il suo sostegno agli Stati Uniti e a Joe Biden. Anche dopo l’attentato con l’ariete che ha colpito New Orleans durante i festeggiamenti per il nuovo anno, uccidendo 14 persone e ferendone decine, il sovrano aveva inviato una lettera di condoglianze al presidente americano.

In questo messaggio affettuoso aveva espresso, a nome della sua famiglia e di tutti i monegaschi, la sua profonda solidarietà alle famiglie delle vittime e al popolo americano, condannando fermamente questo atto di violenza.

