Il Principe Alberto II e Leonardo DiCaprio insieme per salvare gli oceani

Il Principe Alberto II e l’attore Leonardo DiCaprio si sono rincontrati nelle Isole Salomone.

Il Sovrano si è unito al team Pristine Seas del National Geographic, guidato dal biologo Enric Sala, per esplorare e proteggere una delle ultime regioni marine incontaminate del mondo.

Situate nel cuore del Triangolo dei Coralli, le Isole Salomone sono rinomate per la loro eccezionale biodiversità marina, ma sono sempre più minacciate dalle attività umane e dagli effetti del cambiamento climatico. Il programma, lanciato nel 2008, mira a preservare questi ecosistemi marini essenziali.

Durante un’immersione in batiscafo con l’apneista monegasco Pierre Frolla, il Principe Alberto II ha discusso le problematiche della salvaguardia marina con Enric Sala e Leonardo DiCaprio. Ha ribadito il suo impegno, e quello della sua Fondazione, nel potenziare le Aree Marine Protette, anche nelle zone internazionali. Questi spazi svolgono un ruolo cruciale nel preservare la biodiversità e nel garantire la resilienza degli ecosistemi marini davanti alle pressioni ambientali.

Monaco, pioniera delle Aree Marine Protette (AMP) urbane

Non è la prima volta che il Principe Alberto II e Leonardo DiCaprio si incontrano per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Nel 2017, l’attore americano è stato l’ospite d’onore del primo Monte-Carlo Gala for the Ocean, dove ha ricevuto il premio della Fondazione Alberto II per il suo impegno a favore del pianeta.

Due anni prima, nel 2015, Leonardo DiCaprio era stato premiato dal Sovrano durante una cerimonia ufficiale sulla Rocca. In quell’occasione ha ricevuto la Gran Medaglia Alberto I per il suo lavoro di tutela dell’ambiente, alla presenza di Robert Calcagno, Direttore dell’Istituto Oceanografico di Monaco.

Il Principe Alberto II celebra gli eroi del pianeta a Monaco