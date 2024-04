Le Prince Albert II à Barcelone pour rappeler l’importance de la préservation des océans

Avec sa fondation, le Souverain a participé à la conférence de la Décennie des Nations unies pour l’océan 2024, aux côtés d’autres dirigeants partageant le même combat.

Une fois de plus, le Prince s’engage pour une cause qui lui tient à coeur : la protection des océans. Il a fait le voyage jusqu’à Barcelone pour livrer son analyse, et alerter sur l’urgence de l’action, notamment à l’occasion d’un discours puissant. Le vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II Olivier Wenden était présent à ses côtés.

Des représentants des pays méditerranéens et des organisations concernées ont par ailleurs partagé leurs expériences avec The MedFund. Ils ont en effet fait part de leur satisfaction face aux réussites engendrées par ce plan directeur pour le financement à long terme des aires marines protégées de Méditerranée.

L’événement, accueillie par l’Espagne, est coorganisée avec la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO – © JC Vinaj / Monaco Explorations

En parallèle, la Fondation a coorganisé un événement baptisé : « L’engagement à long terme dans les océans polaires : une décennie d’action internationale ». Le groupe d’experts a mis en lumière les réalisations de la communauté de l’océan Austral et du Centre de collaboration de la Décennie (DCC-SO), en mettant l’accent sur la collaboration scientifique, le partage de données et la protection de l’océan Austral et de l’Antarctique.