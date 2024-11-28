Князь Альбер II и Леонардо Ди Каприо объединяют свои усилия в охране океанов

Князь Альбер II и актер Леонардо Ди Каприо встретились на Соломоновых островах.

Князь присоединился к команде «Pristine Seas» телеканала National Geographic под руководством биолога Энрика Сала, чтобы исследовать и охранять один из последних нетронутых морских регионов в мире.

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Соломоновы острова, лежащие в правом углу Кораллового треугольника, славятся своим исключительным морским биоразнообразием, но им всё больше и больше угрожает человеческая деятельность и последствия климатических изменений. Эта программа, запущенная в 2008 году, направлена на охрану важнейших морских экосистем.

Во время погружения на батискафе с монегасским фридайвером Пьером Фролла Князь Альбер II обсудил проблемы охраны морской среды с Энриком Салой и Леонардо Ди Каприо. Он подтвердил свою личную приверженность и приверженность своего Фонда делу укрепления охраняемых морских районов, в том числе в международных зонах. Эти районы играют решающую роль в сохранении биоразнообразия и устойчивости морских экосистем в контексте экологического давления.

Князь Альбер II в батискафе с Пьером Фролла © Княжеский дворец

Монако – в авангарде прибрежных особо охраняемых природных территорий

Князь Монако Альбер II и защитник окружающей среды Энрик Сала © Княжеский дворец

Князь Монако Альбер II присоединился к экспедиционной команде «Pristine Seas» канала National Geographic © Княжеский дворец

© Княжеский дворец

Князь Альбер II и Леонардо Ди Каприо уже не в первый раз объединяются в деле охраны окружающей среды. В 2017 году американский актёр был почётным гостем первого Торжественного приёма в Монте-Карло в честь океанов, где он получил премию Фонда Альбера II за вклад в защиту планеты.

Ранее, в 2015 году, Леонардо Ди Каприо также был отмечен Князем во время официальной церемонии на Скале. Он получил Большую медаль Альбера I за свою деятельность в защиту окружающей среды в присутствии Роберта Кальканьо, директора Океанографического института Монако.

Pristine Seas © Княжеский дворец

Князь Альбер II награждает героев планеты в Монако