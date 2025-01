Le Prince Albert II exprime ses sincères condoléances au président Joe Biden

La nuit du réveillon du Nouvel An, un attentat à la voiture-bélier a frappé la Nouvelle-Orléans, tuant 14 personnes et blessant une trentaine d’autres.

L’attaque a été menée par un vétéran de l’armée américaine, Shamsud-Din Jabbar, âgé de 42 ans, qui a revendiqué son soutien à l’État islamique.

Après avoir foncé sur une foule célébrant le Nouvel An dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, il a été abattu par la police américaine. La police fédérale privilégie désormais l’hypothèse d’un acte solitaire, bien que des indices sur la radicalisation de l’assaillant aient émergé.

Un message de solidarité

Le Prince Albert II a rapidement réagi à cette tragédie en adressant une lettre au président américain Joe Biden, dans laquelle il exprime sa profonde tristesse. Il a présenté ses condoléances au nom de sa famille et du peuple monégasque, soulignant la solidarité de Monaco envers les familles des victimes et le peuple américain.

« C’est avec une profonde tristesse et un profond chagrin que j’ai appris l’attaque tragique d’un véhicule à la Nouvelle-Orléans, qui a fait de nombreuses victimes innocentes. En ces temps difficiles, je tiens à exprimer, au nom de ma famille et du peuple monégasque, notre profonde solidarité aux familles des victimes, des blessés et du peuple américain face à cette tragédie dévastatrice. Ensemble, nous sommes unis dans le chagrin et dans notre ferme rejet de tous les actes de violence. Monsieur le Président, je vous assure de mes sincères condoléances et de l’expression de ma plus haute considération. »

