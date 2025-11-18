Про Монако
Коротко

Транспортные проекты, французский язык, окружающая среда… Князь Альбер II выступил в интервью

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 18 ноября 2025
© Gaëtan Luci / Palais Princier
Обсуждение было сосредоточено на трансграничном транспорте, выходцах из Княжества, бесплатном электричестве и «голубой экономике» © Гаетан Люси (Gaëtan Luci) / Княжеский дворец
По случаю Национального дня, отмечаемого в эту среду, 19 ноября, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен дали большое интервью изданию Monaco Matin.

  • Мобильность и трансграничные проекты

Что касается проекта метрополитена между Ниццей и Вентимильей, возрожденного монакскими работодателями, Князь выразил осторожность. «Если это не приоритет для Франции, мы не можем взять на себя инициативу», – поясняет он. Приоритетом является улучшение существующего транспорта: железнодорожного сообщения, эстафетных парковок и автобусных линий. Что касается идеи Эрика Сиотти о создании свободной зоны Монако во Франции, Князь Альбер II признал интерес к уже упомянутой концепции эстафетной парковки в стиле Круэллы. Однако он отметил, что принять меры может только французское правительство. «Мы – в предвыборной ситуации и должны сохранять бдительность».

gare sncf monaco train
© Monaco Tribune
  • Выходцы из Княжества и французский язык

Князь Альбер II подтвердил, что уделяет «особое внимание» выходцам из Княжества, вынужденным покидать Монако.  Был предпринят ряд мер, включая помощь в оплате аренды. В настоящее время ведутся правительственные обсуждения. Что касается спада использования французского языка по сравнению с английским, он подтвердил, что французский язык остается официальным языком и является частью монакской идентичности. Международный характер Монако объясняет широкое использование английского языка, однако студенты по-прежнему владеют несколькими языками.

  • Электрические зарядки и окружающая среда
monaco on voitures electriques monaco
Дирекция по связям

Бесплатная зарядка электромобилей, благодаря которой 20% транспортных средств в автопарке стали электрическими, изменится. В ответ на насыщение терминалов изучается «чуть более справедливое распределение усилий». Князь Альбер II приветствовал позитивное международное восприятие Монако во время многочисленных аккредитаций послов в 2025 году. Он подчеркивает успех форума «Голубая экономика и финансы» , который мобилизовал 8,7 миллиардов евро финансовых обязательств для океана к 2030 году.