По случаю Национального дня, отмечаемого в эту среду, 19 ноября, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен дали большое интервью изданию Monaco Matin.

Мобильность и трансграничные проекты

Что касается проекта метрополитена между Ниццей и Вентимильей, возрожденного монакскими работодателями, Князь выразил осторожность. «Если это не приоритет для Франции, мы не можем взять на себя инициативу», – поясняет он. Приоритетом является улучшение существующего транспорта: железнодорожного сообщения, эстафетных парковок и автобусных линий. Что касается идеи Эрика Сиотти о создании свободной зоны Монако во Франции, Князь Альбер II признал интерес к уже упомянутой концепции эстафетной парковки в стиле Круэллы. Однако он отметил, что принять меры может только французское правительство. «Мы – в предвыборной ситуации и должны сохранять бдительность».

© Monaco Tribune

Выходцы из Княжества и французский язык

Князь Альбер II подтвердил, что уделяет «особое внимание» выходцам из Княжества, вынужденным покидать Монако. Был предпринят ряд мер, включая помощь в оплате аренды. В настоящее время ведутся правительственные обсуждения. Что касается спада использования французского языка по сравнению с английским, он подтвердил, что французский язык остается официальным языком и является частью монакской идентичности. Международный характер Монако объясняет широкое использование английского языка, однако студенты по-прежнему владеют несколькими языками.

Электрические зарядки и окружающая среда

Бесплатная зарядка электромобилей, благодаря которой 20% транспортных средств в автопарке стали электрическими, изменится. В ответ на насыщение терминалов изучается «чуть более справедливое распределение усилий». Князь Альбер II приветствовал позитивное международное восприятие Монако во время многочисленных аккредитаций послов в 2025 году. Он подчеркивает успех форума «Голубая экономика и финансы» , который мобилизовал 8,7 миллиардов евро финансовых обязательств для океана к 2030 году.