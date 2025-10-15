La Princesse Caroline dévoile les lauréats de la Fondation Prince Pierre 2025

Le mardi 14 octobre, huit récompenses ont été attribuées © Direction de la Communication / Stéphane Danna

La cérémonie de proclamation des prix 2025 de la Fondation Prince Pierre de Monaco s’est tenue le 14 octobre à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo, en présence de la Princesse Caroline, présidente de la Fondation.

Pour cette occasion, la Princesse Caroline était accompagnée de sa fille Charlotte Casiraghi. Dans l’écrin de l’Opéra Garnier, animée par le critique musical Arnaud Merlin, la cérémonie a récompensé neuf créateurs dans quatre disciplines artistiques : la littérature, la musique, l’art contemporain ainsi que la philosophie.

La Princesse de Hanovre et Charlotte Casiraghi entourées des lauréats

Les lauréats 2025

Art Contemporain

Le Prix International d’Art Contemporain : Simone Fattal pour son œuvre Sempre il mare, uomo libero, amerai ! (2023).

La Bourse de Recherche : Basel Abbas et Ruanne Abou-Rahme pour leur œuvre Until We Became Fire and Fire Us (2023 – ongoing).

Littérature

Le Prix Littéraire : Louis-Philippe Dalembert, écrivain haı̈tien, pour l’ensemble de son œuvre.

La Bourse de la Dé couverte : Ruben Barrouk, pour son premier roman Tout le bruit du Guéliz, aux éditions Albin Michel.

Le Coup de Cœur des Lycéens : Damien Lecamp pour son premier roman Un père sur le banc (éditions Léo Scheer).

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Musique

Le Tremplin Musical : Mikel Iturregi, pour son œuvre Elurra bezain isil (2024), pour sextuor (flûte, clarinette, piano, accordéon, percussion, contrebasse), auto-édition.

Le Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes : Melinda Wagner, pour son œuvre Limbic Fragments, pour ensemble (2024), auto-édition.

Philosophie