La Princesse Charlène et le Prince Albert II assistent à un sommet international inédit de la Croix-Rouge à Monaco

Kate Forbes, présidente de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Brigitte Bischoff Ebbesen, directrice régionale pour l’Europe, ont pris la pose avec le Couple Princier, présidents de la Croix-Rouge monégasque © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Monaco accueille pour la première fois les dirigeants de 43 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’Europe et d’Asie centrale.

Le Couple Princier a placé son début de semaine sous le signe du soutien humanitaire. Lundi matin, dans la salle de conférence du Novotel, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont assisté à l’ouverture officielle du « Leadership Meeting 2025 » accueilli par la Croix-Rouge monégasque. Cette rencontre stratégique rassemble sur deux jours les présidents et secrétaires généraux de 43 organisations humanitaires de toute la région.

Un dîner de gala au Yacht Club de Monaco, en présence du Couple princier et de Camille Gottlieb, a conclu la journée © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

Cette conférence coïncide avec le 60e anniversaire des Principes fondamentaux du Mouvement, adoptés en 1965. Entre les assemblées statutaires de 2024 et celles prévues en 2026, cette plateforme de dialogue permet aux dirigeants d’échanger sur les défis actuels et émergents auxquels font face leurs organisations.

Défis régionaux au cœur des débats

Les discussions portent notamment sur le renforcement de la coopération entre sociétés nationales et la promotion d’une action humanitaire guidée par les principes dans un contexte opérationnel de plus en plus complexe. Les participants aborderont les crises humanitaires, les conflits armés et les catastrophes naturelles qui affectent la région.

Cette rencontre intervient dans un contexte où la Principauté a réaffirmé son partenariat avec le Comité International de la Croix-Rouge lors de la visite de sa présidente Mirjana Spoljaric, vendredi dernier. Monaco a annoncé le renouvellement de son financement triennal pour 2026-2028 avec une hausse de 50% par rapport au cycle précédent, témoignant d’un engagement de plus de 75 ans aux côtés du CICR.