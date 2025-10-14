Le Souverain monégasque a adressé un message de soutien au Président israélien Isaac Herzog suite à la libération des 20 derniers otages vivants détenus à Gaza depuis l’attaque du 7 octobre 2023.

Dans une dépêche officielle transmise ce mardi au Président de l’État d’Israël, le Prince Albert II a exprimé son profond soulagement face à la libération des otages israéliens. Les vingt personnes, enlevées lors de l’attaque du 7 octobre 2023, ont été remises lundi matin à la Croix-Rouge par le Hamas, après 737 jours de captivité. « Je tiens à saluer tous les efforts déployés en faveur de cette libération, ainsi que le courage des familles, dont l’attente douloureuse a enfin trouvé un terme », écrit le Souverain.

Un engagement constant pour la paix au Proche-Orient

Le message du Prince Albert II s’inscrit dans la continuité de l’engagement monégasque pour une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Quelques semaines auparavant, le 22 septembre 2025, lors d’une conférence de haut niveau sur la question palestinienne co-présidée par la France et l’Arabie Saoudite, le Souverain avait annoncé la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par Monaco, rejoignant ainsi plus de 150 pays.

Lors de son intervention à la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Prince avait qualifié le 7 octobre 2023 de « point de départ dans toute son horreur du chaos actuel », appelant à progresser vers une solution à deux États dans le respect des droits fondamentaux. Dans sa dépêche au Président Herzog, le Souverain réaffirme cette vision : « Ma Famille et la population monégasque se joignent à moi pour exprimer notre vœu sincère de voir les peuples du bassin méditerranéen se rassembler autour des valeurs fondamentales de paix, de dialogue et de respect de la dignité humaine. »

Terminant son message par une pensée particulière pour les familles désormais réunies, le Prince Albert II se joint à un soulagement international. Le Secrétaire général de l’ONU a également salué la libération de tous les otages israéliens encore vivants, tandis que le président français Emmanuel Macron a affirmé sur X que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région ».