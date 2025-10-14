Découvrir Monaco
Brève

« Un profond soulagement » : le Prince Albert II réagit à la libération des otages israéliens

Par Monaco Tribune
Publié le 14 octobre 2025
2 minutes de lecture
Le Prince Albert II à la tribune de l'ONU, le 24 septembre dernier © Michaël Alesi / Palais princier
Le Prince Albert II à la tribune de l'ONU, le 24 septembre dernier © Michaël Alesi / Palais princier
Par Monaco Tribune
- 14 octobre 2025
2 minutes de lecture

Le Souverain monégasque a adressé un message de soutien au Président israélien Isaac Herzog suite à la libération des 20 derniers otages vivants détenus à Gaza depuis l’attaque du 7 octobre 2023.

Dans une dépêche officielle transmise ce mardi au Président de l’État d’Israël, le Prince Albert II a exprimé son profond soulagement face à la libération des otages israéliens. Les vingt personnes, enlevées lors de l’attaque du 7 octobre 2023, ont été remises lundi matin à la Croix-Rouge par le Hamas, après 737 jours de captivité. « Je tiens à saluer tous les efforts déployés en faveur de cette libération, ainsi que le courage des familles, dont l’attente douloureuse a enfin trouvé un terme », écrit le Souverain.

Un engagement constant pour la paix au Proche-Orient

Le message du Prince Albert II s’inscrit dans la continuité de l’engagement monégasque pour une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Quelques semaines auparavant, le 22 septembre 2025, lors d’une conférence de haut niveau sur la question palestinienne co-présidée par la France et l’Arabie Saoudite, le Souverain avait annoncé la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par Monaco, rejoignant ainsi plus de 150 pays.

Monaco reconnaît officiellement la Palestine : le Prince Albert II plaide pour une solution à deux États à l’ONU

Lors de son intervention à la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Prince avait qualifié le 7 octobre 2023 de « point de départ dans toute son horreur du chaos actuel », appelant à progresser vers une solution à deux États dans le respect des droits fondamentaux. Dans sa dépêche au Président Herzog, le Souverain réaffirme cette vision : « Ma Famille et la population monégasque se joignent à moi pour exprimer notre vœu sincère de voir les peuples du bassin méditerranéen se rassembler autour des valeurs fondamentales de paix, de dialogue et de respect de la dignité humaine. »

Terminant son message par une pensée particulière pour les familles désormais réunies, le Prince Albert II se joint à un soulagement international. Le Secrétaire général de l’ONU a également salué la libération de tous les otages israéliens encore vivants, tandis que le président français Emmanuel Macron a affirmé sur X que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région ».